Курс BAGY за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.73, а максимальная — 22.92.

Следите за динамикой Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.