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BAGY: Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF
Курс BAGY за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.73, а максимальная — 22.92.
Следите за динамикой Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAGY сегодня?
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) сегодня оценивается на уровне 22.77. Инструмент торгуется в пределах 22.73 - 22.92, вчерашнее закрытие составило 23.07, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAGY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF?
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 22.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.31% и USD. Отслеживайте движения BAGY на графике в реальном времени.
Как купить акции BAGY?
Вы можете купить акции Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) по текущей цене 22.77. Ордера обычно размещаются около 22.77 или 23.07, тогда как 9 и -0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAGY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAGY?
Инвестирование в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 21.30 - 58.39 и текущей цены 22.77. Многие сравнивают 2.71% и -17.11% перед размещением ордеров на 22.77 или 23.07. Изучайте ежедневные изменения цены BAGY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF?
Самая высокая цена Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) за последний год составила 58.39. Акции заметно колебались в пределах 21.30 - 58.39, сравнение с 23.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF?
Самая низкая цена Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) за год составила 21.30. Сравнение с текущими 22.77 и 21.30 - 58.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAGY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAGY?
В прошлом Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.07 и -57.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.07
- Open
- 22.92
- Bid
- 22.77
- Ask
- 23.07
- Low
- 22.73
- High
- 22.92
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -1.30%
- Месячное изменение
- 2.71%
- 6-месячное изменение
- -17.11%
- Годовое изменение
- -57.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%