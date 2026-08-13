BAGY: Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF
今日BAGY汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点22.47和高点22.83进行交易。
关注Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BAGY股票今天的价格是多少？
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF股票今天的定价为22.47。它在22.47 - 22.83范围内交易，昨天的收盘价为22.77，交易量达到4。BAGY的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF股票是否支付股息？
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF目前的价值为22.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.87%和USD。实时查看图表以跟踪BAGY走势。
如何购买BAGY股票？
您可以以22.47的当前价格购买Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF股票。订单通常设置在22.47或22.77附近，而4和-1.58%显示市场活动。立即关注BAGY的实时图表更新。
如何投资BAGY股票？
投资Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF需要考虑年度范围21.30 - 58.39和当前价格22.47。许多人在以22.47或22.77下订单之前，会比较1.35%和。实时查看BAGY价格图表，了解每日变化。
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF的最高价格是58.39。在21.30 - 58.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF的绩效。
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF股票的最低价格是多少？
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF（BAGY）的最低价格为21.30。将其与当前的22.47和21.30 - 58.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BAGY股票是什么时候拆分的？
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.77和-57.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.77
- 开盘价
- 22.83
- 卖价
- 22.47
- 买价
- 22.77
- 最低价
- 22.47
- 最高价
- 22.83
- 交易量
- 4
- 日变化
- -1.32%
- 月变化
- 1.35%
- 6个月变化
- -18.20%
- 年变化
- -57.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%