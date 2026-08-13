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BAGY: Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

22.47 USD 0.30 (1.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BAGY汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点22.47和高点22.83进行交易。

关注Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BAGY股票今天的价格是多少？

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF股票今天的定价为22.47。它在22.47 - 22.83范围内交易，昨天的收盘价为22.77，交易量达到4。BAGY的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF股票是否支付股息？

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF目前的价值为22.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.87%和USD。实时查看图表以跟踪BAGY走势。

如何购买BAGY股票？

您可以以22.47的当前价格购买Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF股票。订单通常设置在22.47或22.77附近，而4和-1.58%显示市场活动。立即关注BAGY的实时图表更新。

如何投资BAGY股票？

投资Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF需要考虑年度范围21.30 - 58.39和当前价格22.47。许多人在以22.47或22.77下订单之前，会比较1.35%和。实时查看BAGY价格图表，了解每日变化。

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF的最高价格是58.39。在21.30 - 58.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF的绩效。

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF（BAGY）的最低价格为21.30。将其与当前的22.47和21.30 - 58.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BAGY股票是什么时候拆分的？

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.77和-57.87%中可见。

日范围
22.47 22.83
年范围
21.30 58.39
前一天收盘价
22.77
开盘价
22.83
卖价
22.47
买价
22.77
最低价
22.47
最高价
22.83
交易量
4
日变化
-1.32%
月变化
1.35%
6个月变化
-18.20%
年变化
-57.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%