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BAFE: Brown Advisory Flexible Equity ETF

30.45 USD 0.06 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BAFE за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.42, а максимальная — 30.55.

Следите за динамикой Brown Advisory Flexible Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAFE сегодня?

Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) сегодня оценивается на уровне 30.45. Инструмент торгуется в пределах 30.42 - 30.55, вчерашнее закрытие составило 30.39, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAFE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brown Advisory Flexible Equity ETF?

Brown Advisory Flexible Equity ETF в настоящее время оценивается в 30.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.56% и USD. Отслеживайте движения BAFE на графике в реальном времени.

Как купить акции BAFE?

Вы можете купить акции Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) по текущей цене 30.45. Ордера обычно размещаются около 30.45 или 30.75, тогда как 13 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAFE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAFE?

Инвестирование в Brown Advisory Flexible Equity ETF предполагает учет годового диапазона 24.47 - 30.55 и текущей цены 30.45. Многие сравнивают 1.67% и 14.69% перед размещением ордеров на 30.45 или 30.75. Изучайте ежедневные изменения цены BAFE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Brown Advisory Flexible Equity ETF?

Самая высокая цена Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) за последний год составила 30.55. Акции заметно колебались в пределах 24.47 - 30.55, сравнение с 30.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brown Advisory Flexible Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Brown Advisory Flexible Equity ETF?

Самая низкая цена Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) за год составила 24.47. Сравнение с текущими 30.45 и 24.47 - 30.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAFE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAFE?

В прошлом Brown Advisory Flexible Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.39 и 14.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.42 30.55
Годовой диапазон
24.47 30.55
Предыдущее закрытие
30.39
Open
30.55
Bid
30.45
Ask
30.75
Low
30.42
High
30.55
Объем
13
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
1.67%
6-месячное изменение
14.69%
Годовое изменение
14.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%