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BAFE: Brown Advisory Flexible Equity ETF
Курс BAFE за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.42, а максимальная — 30.55.
Следите за динамикой Brown Advisory Flexible Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAFE сегодня?
Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) сегодня оценивается на уровне 30.45. Инструмент торгуется в пределах 30.42 - 30.55, вчерашнее закрытие составило 30.39, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAFE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brown Advisory Flexible Equity ETF?
Brown Advisory Flexible Equity ETF в настоящее время оценивается в 30.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.56% и USD. Отслеживайте движения BAFE на графике в реальном времени.
Как купить акции BAFE?
Вы можете купить акции Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) по текущей цене 30.45. Ордера обычно размещаются около 30.45 или 30.75, тогда как 13 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAFE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAFE?
Инвестирование в Brown Advisory Flexible Equity ETF предполагает учет годового диапазона 24.47 - 30.55 и текущей цены 30.45. Многие сравнивают 1.67% и 14.69% перед размещением ордеров на 30.45 или 30.75. Изучайте ежедневные изменения цены BAFE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Brown Advisory Flexible Equity ETF?
Самая высокая цена Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) за последний год составила 30.55. Акции заметно колебались в пределах 24.47 - 30.55, сравнение с 30.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brown Advisory Flexible Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Brown Advisory Flexible Equity ETF?
Самая низкая цена Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) за год составила 24.47. Сравнение с текущими 30.45 и 24.47 - 30.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAFE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAFE?
В прошлом Brown Advisory Flexible Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.39 и 14.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.39
- Open
- 30.55
- Bid
- 30.45
- Ask
- 30.75
- Low
- 30.42
- High
- 30.55
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 1.67%
- 6-месячное изменение
- 14.69%
- Годовое изменение
- 14.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%