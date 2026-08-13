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BAFE: Brown Advisory Flexible Equity ETF

30.33 USD 0.12 (0.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BAFE汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点30.33和高点30.52进行交易。

关注Brown Advisory Flexible Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BAFE股票今天的价格是多少？

Brown Advisory Flexible Equity ETF股票今天的定价为30.33。它在30.33 - 30.52范围内交易，昨天的收盘价为30.45，交易量达到18。BAFE的实时价格图表显示了这些更新。

Brown Advisory Flexible Equity ETF股票是否支付股息？

Brown Advisory Flexible Equity ETF目前的价值为30.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.11%和USD。实时查看图表以跟踪BAFE走势。

如何购买BAFE股票？

您可以以30.33的当前价格购买Brown Advisory Flexible Equity ETF股票。订单通常设置在30.33或30.63附近，而18和-0.46%显示市场活动。立即关注BAFE的实时图表更新。

如何投资BAFE股票？

投资Brown Advisory Flexible Equity ETF需要考虑年度范围24.47 - 30.55和当前价格30.33。许多人在以30.33或30.63下订单之前，会比较1.27%和。实时查看BAFE价格图表，了解每日变化。

Brown Advisory Flexible Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Brown Advisory Flexible Equity ETF的最高价格是30.55。在24.47 - 30.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brown Advisory Flexible Equity ETF的绩效。

Brown Advisory Flexible Equity ETF股票的最低价格是多少？

Brown Advisory Flexible Equity ETF（BAFE）的最低价格为24.47。将其与当前的30.33和24.47 - 30.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAFE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BAFE股票是什么时候拆分的？

Brown Advisory Flexible Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.45和14.11%中可见。

日范围
30.33 30.52
年范围
24.47 30.55
前一天收盘价
30.45
开盘价
30.47
卖价
30.33
买价
30.63
最低价
30.33
最高价
30.52
交易量
18
日变化
-0.39%
月变化
1.27%
6个月变化
14.24%
年变化
14.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%