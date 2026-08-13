BAFE: Brown Advisory Flexible Equity ETF
今日BAFE汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点30.33和高点30.52进行交易。
关注Brown Advisory Flexible Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BAFE股票今天的价格是多少？
Brown Advisory Flexible Equity ETF股票今天的定价为30.33。它在30.33 - 30.52范围内交易，昨天的收盘价为30.45，交易量达到18。BAFE的实时价格图表显示了这些更新。
Brown Advisory Flexible Equity ETF股票是否支付股息？
Brown Advisory Flexible Equity ETF目前的价值为30.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.11%和USD。实时查看图表以跟踪BAFE走势。
如何购买BAFE股票？
您可以以30.33的当前价格购买Brown Advisory Flexible Equity ETF股票。订单通常设置在30.33或30.63附近，而18和-0.46%显示市场活动。立即关注BAFE的实时图表更新。
如何投资BAFE股票？
投资Brown Advisory Flexible Equity ETF需要考虑年度范围24.47 - 30.55和当前价格30.33。许多人在以30.33或30.63下订单之前，会比较1.27%和。实时查看BAFE价格图表，了解每日变化。
Brown Advisory Flexible Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Brown Advisory Flexible Equity ETF的最高价格是30.55。在24.47 - 30.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brown Advisory Flexible Equity ETF的绩效。
Brown Advisory Flexible Equity ETF股票的最低价格是多少？
Brown Advisory Flexible Equity ETF（BAFE）的最低价格为24.47。将其与当前的30.33和24.47 - 30.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAFE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BAFE股票是什么时候拆分的？
Brown Advisory Flexible Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.45和14.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.45
- 开盘价
- 30.47
- 卖价
- 30.33
- 买价
- 30.63
- 最低价
- 30.33
- 最高价
- 30.52
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- 1.27%
- 6个月变化
- 14.24%
- 年变化
- 14.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%