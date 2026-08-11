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BABW: Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF
Курс BABW за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.59, а максимальная — 26.04.
Следите за динамикой Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BABW сегодня?
Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) сегодня оценивается на уровне 25.98. Инструмент торгуется в пределах 25.59 - 26.04, вчерашнее закрытие составило 25.55, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BABW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF?
Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 25.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.59% и USD. Отслеживайте движения BABW на графике в реальном времени.
Как купить акции BABW?
Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) по текущей цене 25.98. Ордера обычно размещаются около 25.98 или 26.28, тогда как 30 и 1.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BABW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BABW?
Инвестирование в Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 18.54 - 55.64 и текущей цены 25.98. Многие сравнивают 2.53% и -24.89% перед размещением ордеров на 25.98 или 26.28. Изучайте ежедневные изменения цены BABW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) за последний год составила 55.64. Акции заметно колебались в пределах 18.54 - 55.64, сравнение с 25.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) за год составила 18.54. Сравнение с текущими 25.98 и 18.54 - 55.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BABW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BABW?
В прошлом Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.55 и -49.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.55
- Open
- 25.59
- Bid
- 25.98
- Ask
- 26.28
- Low
- 25.59
- High
- 26.04
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 1.68%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- -24.89%
- Годовое изменение
- -49.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%