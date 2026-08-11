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BABW: Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF

25.98 USD 0.43 (1.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BABW за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.59, а максимальная — 26.04.

Следите за динамикой Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BABW сегодня?

Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) сегодня оценивается на уровне 25.98. Инструмент торгуется в пределах 25.59 - 26.04, вчерашнее закрытие составило 25.55, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BABW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF?

Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 25.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.59% и USD. Отслеживайте движения BABW на графике в реальном времени.

Как купить акции BABW?

Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) по текущей цене 25.98. Ордера обычно размещаются около 25.98 или 26.28, тогда как 30 и 1.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BABW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BABW?

Инвестирование в Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 18.54 - 55.64 и текущей цены 25.98. Многие сравнивают 2.53% и -24.89% перед размещением ордеров на 25.98 или 26.28. Изучайте ежедневные изменения цены BABW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) за последний год составила 55.64. Акции заметно колебались в пределах 18.54 - 55.64, сравнение с 25.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) за год составила 18.54. Сравнение с текущими 25.98 и 18.54 - 55.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BABW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BABW?

В прошлом Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.55 и -49.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.59 26.04
Годовой диапазон
18.54 55.64
Предыдущее закрытие
25.55
Open
25.59
Bid
25.98
Ask
26.28
Low
25.59
High
26.04
Объем
30
Дневное изменение
1.68%
Месячное изменение
2.53%
6-месячное изменение
-24.89%
Годовое изменение
-49.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%