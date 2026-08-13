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BABW: Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF

25.12 USD 0.86 (3.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BABW汇率已更改-3.31%。当日，交易品种以低点25.10和高点25.12进行交易。

关注Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

BABW股票今天的价格是多少？

Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF股票今天的定价为25.12。它在25.10 - 25.12范围内交易，昨天的收盘价为25.98，交易量达到2。BABW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF目前的价值为25.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.26%和USD。实时查看图表以跟踪BABW走势。

如何购买BABW股票？

您可以以25.12的当前价格购买Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在25.12或25.42附近，而2和0.08%显示市场活动。立即关注BABW的实时图表更新。

如何投资BABW股票？

投资Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF需要考虑年度范围18.54 - 55.64和当前价格25.12。许多人在以25.12或25.42下订单之前，会比较-0.87%和。实时查看BABW价格图表，了解每日变化。

Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF的最高价格是55.64。在18.54 - 55.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF（BABW）的最低价格为18.54。将其与当前的25.12和18.54 - 55.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BABW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BABW股票是什么时候拆分的？

Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.98和-51.26%中可见。

日范围
25.10 25.12
年范围
18.54 55.64
前一天收盘价
25.98
开盘价
25.10
卖价
25.12
买价
25.42
最低价
25.10
最高价
25.12
交易量
2
日变化
-3.31%
月变化
-0.87%
6个月变化
-27.38%
年变化
-51.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%