BABW: Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF
今日BABW汇率已更改-3.31%。当日，交易品种以低点25.10和高点25.12进行交易。
关注Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BABW股票今天的价格是多少？
Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF股票今天的定价为25.12。它在25.10 - 25.12范围内交易，昨天的收盘价为25.98，交易量达到2。BABW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF目前的价值为25.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.26%和USD。实时查看图表以跟踪BABW走势。
如何购买BABW股票？
您可以以25.12的当前价格购买Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在25.12或25.42附近，而2和0.08%显示市场活动。立即关注BABW的实时图表更新。
如何投资BABW股票？
投资Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF需要考虑年度范围18.54 - 55.64和当前价格25.12。许多人在以25.12或25.42下订单之前，会比较-0.87%和。实时查看BABW价格图表，了解每日变化。
Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF的最高价格是55.64。在18.54 - 55.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF（BABW）的最低价格为18.54。将其与当前的25.12和18.54 - 55.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BABW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BABW股票是什么时候拆分的？
Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.98和-51.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.98
- 开盘价
- 25.10
- 卖价
- 25.12
- 买价
- 25.42
- 最低价
- 25.10
- 最高价
- 25.12
- 交易量
- 2
- 日变化
- -3.31%
- 月变化
- -0.87%
- 6个月变化
- -27.38%
- 年变化
- -51.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%