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AZUL: Azul
Курс AZUL за сегодня изменился на -1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.37, а максимальная — 8.54.
Следите за динамикой Azul. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AZUL сегодня?
Azul (AZUL) сегодня оценивается на уровне 8.40. Инструмент торгуется в пределах 8.37 - 8.54, вчерашнее закрытие составило 8.51, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AZUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Azul?
Azul в настоящее время оценивается в 8.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.59% и USD. Отслеживайте движения AZUL на графике в реальном времени.
Как купить акции AZUL?
Вы можете купить акции Azul (AZUL) по текущей цене 8.40. Ордера обычно размещаются около 8.40 или 8.70, тогда как 96 и -1.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AZUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AZUL?
Инвестирование в Azul предполагает учет годового диапазона 8.12 - 9.78 и текущей цены 8.40. Многие сравнивают -5.51% и -7.59% перед размещением ордеров на 8.40 или 8.70. Изучайте ежедневные изменения цены AZUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Azul?
Самая высокая цена Azul (AZUL) за последний год составила 9.78. Акции заметно колебались в пределах 8.12 - 9.78, сравнение с 8.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Azul на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Azul?
Самая низкая цена Azul (AZUL) за год составила 8.12. Сравнение с текущими 8.40 и 8.12 - 9.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AZUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AZUL?
В прошлом Azul проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.51 и -7.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.51
- Open
- 8.53
- Bid
- 8.40
- Ask
- 8.70
- Low
- 8.37
- High
- 8.54
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- -1.29%
- Месячное изменение
- -5.51%
- 6-месячное изменение
- -7.59%
- Годовое изменение
- -7.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%