КотировкиРазделы
Валюты / AZUL
Назад в Рынок акций США

AZUL: Azul

8.40 USD 0.11 (1.29%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AZUL за сегодня изменился на -1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.37, а максимальная — 8.54.

Следите за динамикой Azul. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AZUL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AZUL сегодня?

Azul (AZUL) сегодня оценивается на уровне 8.40. Инструмент торгуется в пределах 8.37 - 8.54, вчерашнее закрытие составило 8.51, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AZUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Azul?

Azul в настоящее время оценивается в 8.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.59% и USD. Отслеживайте движения AZUL на графике в реальном времени.

Как купить акции AZUL?

Вы можете купить акции Azul (AZUL) по текущей цене 8.40. Ордера обычно размещаются около 8.40 или 8.70, тогда как 96 и -1.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AZUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AZUL?

Инвестирование в Azul предполагает учет годового диапазона 8.12 - 9.78 и текущей цены 8.40. Многие сравнивают -5.51% и -7.59% перед размещением ордеров на 8.40 или 8.70. Изучайте ежедневные изменения цены AZUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Azul?

Самая высокая цена Azul (AZUL) за последний год составила 9.78. Акции заметно колебались в пределах 8.12 - 9.78, сравнение с 8.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Azul на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Azul?

Самая низкая цена Azul (AZUL) за год составила 8.12. Сравнение с текущими 8.40 и 8.12 - 9.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AZUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AZUL?

В прошлом Azul проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.51 и -7.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.37 8.54
Годовой диапазон
8.12 9.78
Предыдущее закрытие
8.51
Open
8.53
Bid
8.40
Ask
8.70
Low
8.37
High
8.54
Объем
96
Дневное изменение
-1.29%
Месячное изменение
-5.51%
6-месячное изменение
-7.59%
Годовое изменение
-7.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%