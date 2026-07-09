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AZUL: Azul

8.59 USD 0.19 (2.26%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AZUL汇率已更改2.26%。当日，交易品种以低点8.16和高点8.59进行交易。

关注Azul动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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AZUL新闻

常见问题解答

AZUL股票今天的价格是多少？

Azul股票今天的定价为8.59。它在8.16 - 8.59范围内交易，昨天的收盘价为8.40，交易量达到60。AZUL的实时价格图表显示了这些更新。

Azul股票是否支付股息？

Azul目前的价值为8.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.50%和USD。实时查看图表以跟踪AZUL走势。

如何购买AZUL股票？

您可以以8.59的当前价格购买Azul股票。订单通常设置在8.59或8.89附近，而60和4.00%显示市场活动。立即关注AZUL的实时图表更新。

如何投资AZUL股票？

投资Azul需要考虑年度范围8.12 - 9.78和当前价格8.59。许多人在以8.59或8.89下订单之前，会比较-3.37%和。实时查看AZUL价格图表，了解每日变化。

Azul股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Azul的最高价格是9.78。在8.12 - 9.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Azul的绩效。

Azul股票的最低价格是多少？

Azul（AZUL）的最低价格为8.12。将其与当前的8.59和8.12 - 9.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AZUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AZUL股票是什么时候拆分的？

Azul历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.40和-5.50%中可见。

日范围
8.16 8.59
年范围
8.12 9.78
前一天收盘价
8.40
开盘价
8.26
卖价
8.59
买价
8.89
最低价
8.16
最高价
8.59
交易量
60
日变化
2.26%
月变化
-3.37%
6个月变化
-5.50%
年变化
-5.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%