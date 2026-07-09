AZUL: Azul
今日AZUL汇率已更改2.26%。当日，交易品种以低点8.16和高点8.59进行交易。
关注Azul动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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AZUL新闻
常见问题解答
AZUL股票今天的价格是多少？
Azul股票今天的定价为8.59。它在8.16 - 8.59范围内交易，昨天的收盘价为8.40，交易量达到60。AZUL的实时价格图表显示了这些更新。
Azul股票是否支付股息？
Azul目前的价值为8.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.50%和USD。实时查看图表以跟踪AZUL走势。
如何购买AZUL股票？
您可以以8.59的当前价格购买Azul股票。订单通常设置在8.59或8.89附近，而60和4.00%显示市场活动。立即关注AZUL的实时图表更新。
如何投资AZUL股票？
投资Azul需要考虑年度范围8.12 - 9.78和当前价格8.59。许多人在以8.59或8.89下订单之前，会比较-3.37%和。实时查看AZUL价格图表，了解每日变化。
Azul股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Azul的最高价格是9.78。在8.12 - 9.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Azul的绩效。
Azul股票的最低价格是多少？
Azul（AZUL）的最低价格为8.12。将其与当前的8.59和8.12 - 9.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AZUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AZUL股票是什么时候拆分的？
Azul历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.40和-5.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.40
- 开盘价
- 8.26
- 卖价
- 8.59
- 买价
- 8.89
- 最低价
- 8.16
- 最高价
- 8.59
- 交易量
- 60
- 日变化
- 2.26%
- 月变化
- -3.37%
- 6个月变化
- -5.50%
- 年变化
- -5.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%