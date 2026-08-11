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AXIA: BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO

10.21 USD 0.26 (2.48%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AXIA за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.72.

Следите за динамикой BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AXIA сегодня?

BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO (AXIA) сегодня оценивается на уровне 10.21. Инструмент торгуется в пределах 10.01 - 10.72, вчерашнее закрытие составило 10.47, а торговый объем достиг 14281. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AXIA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO?

BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO в настоящее время оценивается в 10.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.31% и USD. Отслеживайте движения AXIA на графике в реальном времени.

Как купить акции AXIA?

Вы можете купить акции BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO (AXIA) по текущей цене 10.21. Ордера обычно размещаются около 10.21 или 10.51, тогда как 14281 и -2.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AXIA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AXIA?

Инвестирование в BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO предполагает учет годового диапазона 8.77 - 13.54 и текущей цены 10.21. Многие сравнивают -2.20% и -12.29% перед размещением ордеров на 10.21 или 10.51. Изучайте ежедневные изменения цены AXIA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO?

Самая высокая цена BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO (AXIA) за последний год составила 13.54. Акции заметно колебались в пределах 8.77 - 13.54, сравнение с 10.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO?

Самая низкая цена BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO (AXIA) за год составила 8.77. Сравнение с текущими 10.21 и 8.77 - 13.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AXIA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AXIA?

В прошлом BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.47 и -4.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.01 10.72
Годовой диапазон
8.77 13.54
Предыдущее закрытие
10.47
Open
10.50
Bid
10.21
Ask
10.51
Low
10.01
High
10.72
Объем
14.281 K
Дневное изменение
-2.48%
Месячное изменение
-2.20%
6-месячное изменение
-12.29%
Годовое изменение
-4.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%