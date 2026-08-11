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AXIA: BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO
Курс AXIA за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.72.
Следите за динамикой BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AXIA сегодня?
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO (AXIA) сегодня оценивается на уровне 10.21. Инструмент торгуется в пределах 10.01 - 10.72, вчерашнее закрытие составило 10.47, а торговый объем достиг 14281. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AXIA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO?
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO в настоящее время оценивается в 10.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.31% и USD. Отслеживайте движения AXIA на графике в реальном времени.
Как купить акции AXIA?
Вы можете купить акции BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO (AXIA) по текущей цене 10.21. Ордера обычно размещаются около 10.21 или 10.51, тогда как 14281 и -2.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AXIA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AXIA?
Инвестирование в BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO предполагает учет годового диапазона 8.77 - 13.54 и текущей цены 10.21. Многие сравнивают -2.20% и -12.29% перед размещением ордеров на 10.21 или 10.51. Изучайте ежедневные изменения цены AXIA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO?
Самая высокая цена BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO (AXIA) за последний год составила 13.54. Акции заметно колебались в пределах 8.77 - 13.54, сравнение с 10.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO?
Самая низкая цена BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO (AXIA) за год составила 8.77. Сравнение с текущими 10.21 и 8.77 - 13.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AXIA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AXIA?
В прошлом BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.47 и -4.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.47
- Open
- 10.50
- Bid
- 10.21
- Ask
- 10.51
- Low
- 10.01
- High
- 10.72
- Объем
- 14.281 K
- Дневное изменение
- -2.48%
- Месячное изменение
- -2.20%
- 6-месячное изменение
- -12.29%
- Годовое изменение
- -4.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%