AXIA: 巴西电力
今日AXIA汇率已更改-2.48%。当日，交易品种以低点10.01和高点10.72进行交易。
关注巴西电力动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AXIA股票今天的价格是多少？
巴西电力股票今天的定价为10.21。它在10.01 - 10.72范围内交易，昨天的收盘价为10.47，交易量达到14281。AXIA的实时价格图表显示了这些更新。
巴西电力股票是否支付股息？
巴西电力目前的价值为10.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.31%和USD。实时查看图表以跟踪AXIA走势。
如何购买AXIA股票？
您可以以10.21的当前价格购买巴西电力股票。订单通常设置在10.21或10.51附近，而14281和-2.76%显示市场活动。立即关注AXIA的实时图表更新。
如何投资AXIA股票？
投资巴西电力需要考虑年度范围8.77 - 13.54和当前价格10.21。许多人在以10.21或10.51下订单之前，会比较-2.20%和。实时查看AXIA价格图表，了解每日变化。
巴西电力股票的最高价格是多少？
在过去一年中，巴西电力的最高价格是13.54。在8.77 - 13.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪巴西电力的绩效。
巴西电力股票的最低价格是多少？
巴西电力（AXIA）的最低价格为8.77。将其与当前的10.21和8.77 - 13.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AXIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AXIA股票是什么时候拆分的？
巴西电力历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.47和-4.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.47
- 开盘价
- 10.50
- 卖价
- 10.21
- 买价
- 10.51
- 最低价
- 10.01
- 最高价
- 10.72
- 交易量
- 14.281 K
- 日变化
- -2.48%
- 月变化
- -2.20%
- 6个月变化
- -12.29%
- 年变化
- -4.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%