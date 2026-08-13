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AXIA: 巴西电力

10.21 USD 0.26 (2.48%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AXIA汇率已更改-2.48%。当日，交易品种以低点10.01和高点10.72进行交易。

关注巴西电力动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

AXIA股票今天的价格是多少？

巴西电力股票今天的定价为10.21。它在10.01 - 10.72范围内交易，昨天的收盘价为10.47，交易量达到14281。AXIA的实时价格图表显示了这些更新。

巴西电力股票是否支付股息？

巴西电力目前的价值为10.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.31%和USD。实时查看图表以跟踪AXIA走势。

如何购买AXIA股票？

您可以以10.21的当前价格购买巴西电力股票。订单通常设置在10.21或10.51附近，而14281和-2.76%显示市场活动。立即关注AXIA的实时图表更新。

如何投资AXIA股票？

投资巴西电力需要考虑年度范围8.77 - 13.54和当前价格10.21。许多人在以10.21或10.51下订单之前，会比较-2.20%和。实时查看AXIA价格图表，了解每日变化。

巴西电力股票的最高价格是多少？

在过去一年中，巴西电力的最高价格是13.54。在8.77 - 13.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪巴西电力的绩效。

巴西电力股票的最低价格是多少？

巴西电力（AXIA）的最低价格为8.77。将其与当前的10.21和8.77 - 13.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AXIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AXIA股票是什么时候拆分的？

巴西电力历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.47和-4.31%中可见。

日范围
10.01 10.72
年范围
8.77 13.54
前一天收盘价
10.47
开盘价
10.50
卖价
10.21
买价
10.51
最低价
10.01
最高价
10.72
交易量
14.281 K
日变化
-2.48%
月变化
-2.20%
6个月变化
-12.29%
年变化
-4.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%