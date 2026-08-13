AXIA股票今天的价格是多少？ 巴西电力股票今天的定价为10.21。它在10.01 - 10.72范围内交易，昨天的收盘价为10.47，交易量达到14281。AXIA的实时价格图表显示了这些更新。

巴西电力股票是否支付股息？ 巴西电力目前的价值为10.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.31%和USD。实时查看图表以跟踪AXIA走势。

如何购买AXIA股票？ 您可以以10.21的当前价格购买巴西电力股票。订单通常设置在10.21或10.51附近，而14281和-2.76%显示市场活动。立即关注AXIA的实时图表更新。

如何投资AXIA股票？ 投资巴西电力需要考虑年度范围8.77 - 13.54和当前价格10.21。许多人在以10.21或10.51下订单之前，会比较-2.20%和。实时查看AXIA价格图表，了解每日变化。

巴西电力股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，巴西电力的最高价格是13.54。在8.77 - 13.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪巴西电力的绩效。

巴西电力股票的最低价格是多少？ 巴西电力（AXIA）的最低价格为8.77。将其与当前的10.21和8.77 - 13.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AXIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。