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AWF: Alliancebernstein Global High Income Fund
Курс AWF за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.10, а максимальная — 10.16.
Следите за динамикой Alliancebernstein Global High Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AWF сегодня?
Alliancebernstein Global High Income Fund (AWF) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 10.10 - 10.16, вчерашнее закрытие составило 10.12, а торговый объем достиг 428. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AWF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alliancebernstein Global High Income Fund?
Alliancebernstein Global High Income Fund в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.05% и USD. Отслеживайте движения AWF на графике в реальном времени.
Как купить акции AWF?
Вы можете купить акции Alliancebernstein Global High Income Fund (AWF) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 428 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AWF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AWF?
Инвестирование в Alliancebernstein Global High Income Fund предполагает учет годового диапазона 9.84 - 11.43 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают 0.30% и -2.79% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены AWF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alliancebernstein Global High Income Fund?
Самая высокая цена Alliancebernstein Global High Income Fund (AWF) за последний год составила 11.43. Акции заметно колебались в пределах 9.84 - 11.43, сравнение с 10.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alliancebernstein Global High Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alliancebernstein Global High Income Fund?
Самая низкая цена Alliancebernstein Global High Income Fund (AWF) за год составила 9.84. Сравнение с текущими 10.11 и 9.84 - 11.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AWF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AWF?
В прошлом Alliancebernstein Global High Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.12 и -10.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.12
- Open
- 10.11
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Low
- 10.10
- High
- 10.16
- Объем
- 428
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- -2.79%
- Годовое изменение
- -10.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%