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AWF: Alliancebernstein Global High Income Fund

10.11 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AWF за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.10, а максимальная — 10.16.

Следите за динамикой Alliancebernstein Global High Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AWF сегодня?

Alliancebernstein Global High Income Fund (AWF) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 10.10 - 10.16, вчерашнее закрытие составило 10.12, а торговый объем достиг 428. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AWF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alliancebernstein Global High Income Fund?

Alliancebernstein Global High Income Fund в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.05% и USD. Отслеживайте движения AWF на графике в реальном времени.

Как купить акции AWF?

Вы можете купить акции Alliancebernstein Global High Income Fund (AWF) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 428 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AWF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AWF?

Инвестирование в Alliancebernstein Global High Income Fund предполагает учет годового диапазона 9.84 - 11.43 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают 0.30% и -2.79% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены AWF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alliancebernstein Global High Income Fund?

Самая высокая цена Alliancebernstein Global High Income Fund (AWF) за последний год составила 11.43. Акции заметно колебались в пределах 9.84 - 11.43, сравнение с 10.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alliancebernstein Global High Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alliancebernstein Global High Income Fund?

Самая низкая цена Alliancebernstein Global High Income Fund (AWF) за год составила 9.84. Сравнение с текущими 10.11 и 9.84 - 11.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AWF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AWF?

В прошлом Alliancebernstein Global High Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.12 и -10.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.10 10.16
Годовой диапазон
9.84 11.43
Предыдущее закрытие
10.12
Open
10.11
Bid
10.11
Ask
10.41
Low
10.10
High
10.16
Объем
428
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
-2.79%
Годовое изменение
-10.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%