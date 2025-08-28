AWF: 联博全球
今日AWF汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点10.11和高点10.18进行交易。
关注联博全球动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
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- MN
AWF新闻
- AWF: Surviving But Higher Interest Rates May Suppress Growth (NYSE:AWF)
- GHY: One Of The Best Global Bond Funds, But Not Much Local Currency EM Exposure (GHY)
- HIX: This Fund May Be Exposed To Spirit Airlines Collapse And Is Over-Distributing (HIX)
- NHS: Too Expensive Given The Unsustainable Distribution And Bond Market Troubles
- AWF: Fairly Valued Ahead Of Rate Cuts (NYSE:AWF)
- OPP: This 13%+ Yielding CEF May Not Be As Good As It Appears
- GHY: Improved Valuation And Near-Term Tailwinds For High-Yield Bonds (NYSE:GHY)
- AWF CEF: Discounted Global Fund With Growth Potential (NYSE:AWF)
- NHS: Caution Is Advised For This High-Yielding Bond CEF (NYSE:NHS)
- The Chemist's Triple-Factor Closed-End Fund Report, October 2025
- CIK: Don't Expect Rate Cuts To Cause Bonds To Surge (NYSE:CIK)
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
常见问题解答
AWF股票今天的价格是多少？
联博全球股票今天的定价为10.17。它在10.11 - 10.18范围内交易，昨天的收盘价为10.11，交易量达到603。AWF的实时价格图表显示了这些更新。
联博全球股票是否支付股息？
联博全球目前的价值为10.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.52%和USD。实时查看图表以跟踪AWF走势。
如何购买AWF股票？
您可以以10.17的当前价格购买联博全球股票。订单通常设置在10.17或10.47附近，而603和0.59%显示市场活动。立即关注AWF的实时图表更新。
如何投资AWF股票？
投资联博全球需要考虑年度范围9.84 - 11.43和当前价格10.17。许多人在以10.17或10.47下订单之前，会比较0.89%和。实时查看AWF价格图表，了解每日变化。
联博全球股票的最高价格是多少？
在过去一年中，联博全球的最高价格是11.43。在9.84 - 11.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪联博全球的绩效。
联博全球股票的最低价格是多少？
联博全球（AWF）的最低价格为9.84。将其与当前的10.17和9.84 - 11.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AWF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AWF股票是什么时候拆分的？
联博全球历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.11和-9.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.11
- 开盘价
- 10.11
- 卖价
- 10.17
- 买价
- 10.47
- 最低价
- 10.11
- 最高价
- 10.18
- 交易量
- 603
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- 0.89%
- 6个月变化
- -2.21%
- 年变化
- -9.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%