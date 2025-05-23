Валюты / AWAY
AWAY: Amplify ETF Trust Amplify Travel Tech ETF
22.74 USD 0.04 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AWAY за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.68, а максимальная — 22.74.
Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify Travel Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AWAY
Дневной диапазон
22.68 22.74
Годовой диапазон
16.90 22.92
- Предыдущее закрытие
- 22.78
- Open
- 22.68
- Bid
- 22.74
- Ask
- 23.04
- Low
- 22.68
- High
- 22.74
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 4.74%
- 6-месячное изменение
- 14.33%
- Годовое изменение
- 12.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.