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AVXC: Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

79.75 USD 0.54 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AVXC за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.54, а максимальная — 79.92.

Следите за динамикой Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVXC сегодня?

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) сегодня оценивается на уровне 79.75. Инструмент торгуется в пределах 79.54 - 79.92, вчерашнее закрытие составило 80.29, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVXC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF?

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF в настоящее время оценивается в 79.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.59% и USD. Отслеживайте движения AVXC на графике в реальном времени.

Как купить акции AVXC?

Вы можете купить акции Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) по текущей цене 79.75. Ордера обычно размещаются около 79.75 или 80.05, тогда как 96 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVXC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVXC?

Инвестирование в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF предполагает учет годового диапазона 64.81 - 88.77 и текущей цены 79.75. Многие сравнивают 3.29% и 8.95% перед размещением ордеров на 79.75 или 80.05. Изучайте ежедневные изменения цены AVXC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF?

Самая высокая цена Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) за последний год составила 88.77. Акции заметно колебались в пределах 64.81 - 88.77, сравнение с 80.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF?

Самая низкая цена Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) за год составила 64.81. Сравнение с текущими 79.75 и 64.81 - 88.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVXC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVXC?

В прошлом Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 80.29 и 10.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
79.54 79.92
Годовой диапазон
64.81 88.77
Предыдущее закрытие
80.29
Open
79.79
Bid
79.75
Ask
80.05
Low
79.54
High
79.92
Объем
96
Дневное изменение
-0.67%
Месячное изменение
3.29%
6-месячное изменение
8.95%
Годовое изменение
10.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%