Курс AVXC за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.54, а максимальная — 79.92.

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