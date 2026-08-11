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AVXC: Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
Курс AVXC за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.54, а максимальная — 79.92.
Следите за динамикой Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
- D1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVXC сегодня?
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) сегодня оценивается на уровне 79.75. Инструмент торгуется в пределах 79.54 - 79.92, вчерашнее закрытие составило 80.29, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVXC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF?
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF в настоящее время оценивается в 79.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.59% и USD. Отслеживайте движения AVXC на графике в реальном времени.
Как купить акции AVXC?
Вы можете купить акции Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) по текущей цене 79.75. Ордера обычно размещаются около 79.75 или 80.05, тогда как 96 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVXC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVXC?
Инвестирование в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF предполагает учет годового диапазона 64.81 - 88.77 и текущей цены 79.75. Многие сравнивают 3.29% и 8.95% перед размещением ордеров на 79.75 или 80.05. Изучайте ежедневные изменения цены AVXC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF?
Самая высокая цена Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) за последний год составила 88.77. Акции заметно колебались в пределах 64.81 - 88.77, сравнение с 80.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF?
Самая низкая цена Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) за год составила 64.81. Сравнение с текущими 79.75 и 64.81 - 88.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVXC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVXC?
В прошлом Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 80.29 и 10.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 80.29
- Open
- 79.79
- Bid
- 79.75
- Ask
- 80.05
- Low
- 79.54
- High
- 79.92
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- 3.29%
- 6-месячное изменение
- 8.95%
- Годовое изменение
- 10.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%