AVXC: Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
今日AVXC汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点79.75和高点80.28进行交易。
关注Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AVXC股票今天的价格是多少？
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF股票今天的定价为80.01。它在79.75 - 80.28范围内交易，昨天的收盘价为79.75，交易量达到155。AVXC的实时价格图表显示了这些更新。
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF股票是否支付股息？
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF目前的价值为80.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.96%和USD。实时查看图表以跟踪AVXC走势。
如何购买AVXC股票？
您可以以80.01的当前价格购买Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF股票。订单通常设置在80.01或80.31附近，而155和-0.32%显示市场活动。立即关注AVXC的实时图表更新。
如何投资AVXC股票？
投资Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF需要考虑年度范围64.81 - 88.77和当前价格80.01。许多人在以80.01或80.31下订单之前，会比较3.63%和。实时查看AVXC价格图表，了解每日变化。
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF的最高价格是88.77。在64.81 - 88.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF的绩效。
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF股票的最低价格是多少？
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF（AVXC）的最低价格为64.81。将其与当前的80.01和64.81 - 88.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVXC股票是什么时候拆分的？
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、79.75和10.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 79.75
- 开盘价
- 80.27
- 卖价
- 80.01
- 买价
- 80.31
- 最低价
- 79.75
- 最高价
- 80.28
- 交易量
- 155
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 3.63%
- 6个月变化
- 9.30%
- 年变化
- 10.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%