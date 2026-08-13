报价部分
货币 / AVXC
回到股票

AVXC: Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

80.01 USD 0.26 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AVXC汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点79.75和高点80.28进行交易。

关注Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVXC股票今天的价格是多少？

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF股票今天的定价为80.01。它在79.75 - 80.28范围内交易，昨天的收盘价为79.75，交易量达到155。AVXC的实时价格图表显示了这些更新。

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF股票是否支付股息？

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF目前的价值为80.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.96%和USD。实时查看图表以跟踪AVXC走势。

如何购买AVXC股票？

您可以以80.01的当前价格购买Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF股票。订单通常设置在80.01或80.31附近，而155和-0.32%显示市场活动。立即关注AVXC的实时图表更新。

如何投资AVXC股票？

投资Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF需要考虑年度范围64.81 - 88.77和当前价格80.01。许多人在以80.01或80.31下订单之前，会比较3.63%和。实时查看AVXC价格图表，了解每日变化。

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF的最高价格是88.77。在64.81 - 88.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF的绩效。

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF股票的最低价格是多少？

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF（AVXC）的最低价格为64.81。将其与当前的80.01和64.81 - 88.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVXC股票是什么时候拆分的？

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、79.75和10.96%中可见。

日范围
79.75 80.28
年范围
64.81 88.77
前一天收盘价
79.75
开盘价
80.27
卖价
80.01
买价
80.31
最低价
79.75
最高价
80.28
交易量
155
日变化
0.33%
月变化
3.63%
6个月变化
9.30%
年变化
10.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%