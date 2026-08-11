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AVUQ: Avantis U.S. Quality ETF
Курс AVUQ за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.73, а максимальная — 68.05.
Следите за динамикой Avantis U.S. Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVUQ сегодня?
Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) сегодня оценивается на уровне 67.73. Инструмент торгуется в пределах 67.73 - 68.05, вчерашнее закрытие составило 67.90, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVUQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis U.S. Quality ETF?
Avantis U.S. Quality ETF в настоящее время оценивается в 67.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.37% и USD. Отслеживайте движения AVUQ на графике в реальном времени.
Как купить акции AVUQ?
Вы можете купить акции Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) по текущей цене 67.73. Ордера обычно размещаются около 67.73 или 68.03, тогда как 5 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVUQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVUQ?
Инвестирование в Avantis U.S. Quality ETF предполагает учет годового диапазона 54.65 - 68.38 и текущей цены 67.73. Многие сравнивают 2.68% и 14.06% перед размещением ордеров на 67.73 или 68.03. Изучайте ежедневные изменения цены AVUQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avantis U.S. Quality ETF?
Самая высокая цена Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) за последний год составила 68.38. Акции заметно колебались в пределах 54.65 - 68.38, сравнение с 67.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis U.S. Quality ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avantis U.S. Quality ETF?
Самая низкая цена Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) за год составила 54.65. Сравнение с текущими 67.73 и 54.65 - 68.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVUQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVUQ?
В прошлом Avantis U.S. Quality ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.90 и 13.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 67.90
- Open
- 68.05
- Bid
- 67.73
- Ask
- 68.03
- Low
- 67.73
- High
- 68.05
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 2.68%
- 6-месячное изменение
- 14.06%
- Годовое изменение
- 13.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%