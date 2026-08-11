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AVUQ: Avantis U.S. Quality ETF

67.73 USD 0.17 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AVUQ за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.73, а максимальная — 68.05.

Следите за динамикой Avantis U.S. Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVUQ сегодня?

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) сегодня оценивается на уровне 67.73. Инструмент торгуется в пределах 67.73 - 68.05, вчерашнее закрытие составило 67.90, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVUQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis U.S. Quality ETF?

Avantis U.S. Quality ETF в настоящее время оценивается в 67.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.37% и USD. Отслеживайте движения AVUQ на графике в реальном времени.

Как купить акции AVUQ?

Вы можете купить акции Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) по текущей цене 67.73. Ордера обычно размещаются около 67.73 или 68.03, тогда как 5 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVUQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVUQ?

Инвестирование в Avantis U.S. Quality ETF предполагает учет годового диапазона 54.65 - 68.38 и текущей цены 67.73. Многие сравнивают 2.68% и 14.06% перед размещением ордеров на 67.73 или 68.03. Изучайте ежедневные изменения цены AVUQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Avantis U.S. Quality ETF?

Самая высокая цена Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) за последний год составила 68.38. Акции заметно колебались в пределах 54.65 - 68.38, сравнение с 67.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis U.S. Quality ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Avantis U.S. Quality ETF?

Самая низкая цена Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) за год составила 54.65. Сравнение с текущими 67.73 и 54.65 - 68.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVUQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVUQ?

В прошлом Avantis U.S. Quality ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.90 и 13.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
67.73 68.05
Годовой диапазон
54.65 68.38
Предыдущее закрытие
67.90
Open
68.05
Bid
67.73
Ask
68.03
Low
67.73
High
68.05
Объем
5
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
2.68%
6-месячное изменение
14.06%
Годовое изменение
13.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%