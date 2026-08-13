AVUQ: Avantis U.S. Quality ETF
今日AVUQ汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点67.37和高点67.90进行交易。
关注Avantis U.S. Quality ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AVUQ股票今天的价格是多少？
Avantis U.S. Quality ETF股票今天的定价为67.44。它在67.37 - 67.90范围内交易，昨天的收盘价为67.73，交易量达到28。AVUQ的实时价格图表显示了这些更新。
Avantis U.S. Quality ETF股票是否支付股息？
Avantis U.S. Quality ETF目前的价值为67.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.89%和USD。实时查看图表以跟踪AVUQ走势。
如何购买AVUQ股票？
您可以以67.44的当前价格购买Avantis U.S. Quality ETF股票。订单通常设置在67.44或67.74附近，而28和-0.46%显示市场活动。立即关注AVUQ的实时图表更新。
如何投资AVUQ股票？
投资Avantis U.S. Quality ETF需要考虑年度范围54.65 - 68.38和当前价格67.44。许多人在以67.44或67.74下订单之前，会比较2.24%和。实时查看AVUQ价格图表，了解每日变化。
Avantis U.S. Quality ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis U.S. Quality ETF的最高价格是68.38。在54.65 - 68.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis U.S. Quality ETF的绩效。
Avantis U.S. Quality ETF股票的最低价格是多少？
Avantis U.S. Quality ETF（AVUQ）的最低价格为54.65。将其与当前的67.44和54.65 - 68.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVUQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVUQ股票是什么时候拆分的？
Avantis U.S. Quality ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、67.73和12.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 67.73
- 开盘价
- 67.75
- 卖价
- 67.44
- 买价
- 67.74
- 最低价
- 67.37
- 最高价
- 67.90
- 交易量
- 28
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 2.24%
- 6个月变化
- 13.57%
- 年变化
- 12.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%