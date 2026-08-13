报价部分
货币 / AVUQ
回到股票

AVUQ: Avantis U.S. Quality ETF

67.44 USD 0.29 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AVUQ汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点67.37和高点67.90进行交易。

关注Avantis U.S. Quality ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVUQ股票今天的价格是多少？

Avantis U.S. Quality ETF股票今天的定价为67.44。它在67.37 - 67.90范围内交易，昨天的收盘价为67.73，交易量达到28。AVUQ的实时价格图表显示了这些更新。

Avantis U.S. Quality ETF股票是否支付股息？

Avantis U.S. Quality ETF目前的价值为67.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.89%和USD。实时查看图表以跟踪AVUQ走势。

如何购买AVUQ股票？

您可以以67.44的当前价格购买Avantis U.S. Quality ETF股票。订单通常设置在67.44或67.74附近，而28和-0.46%显示市场活动。立即关注AVUQ的实时图表更新。

如何投资AVUQ股票？

投资Avantis U.S. Quality ETF需要考虑年度范围54.65 - 68.38和当前价格67.44。许多人在以67.44或67.74下订单之前，会比较2.24%和。实时查看AVUQ价格图表，了解每日变化。

Avantis U.S. Quality ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis U.S. Quality ETF的最高价格是68.38。在54.65 - 68.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis U.S. Quality ETF的绩效。

Avantis U.S. Quality ETF股票的最低价格是多少？

Avantis U.S. Quality ETF（AVUQ）的最低价格为54.65。将其与当前的67.44和54.65 - 68.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVUQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVUQ股票是什么时候拆分的？

Avantis U.S. Quality ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、67.73和12.89%中可见。

日范围
67.37 67.90
年范围
54.65 68.38
前一天收盘价
67.73
开盘价
67.75
卖价
67.44
买价
67.74
最低价
67.37
最高价
67.90
交易量
28
日变化
-0.43%
月变化
2.24%
6个月变化
13.57%
年变化
12.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%