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AVTM: Avantis Total Equity Markets ETF
Курс AVTM за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.04, а максимальная — 56.07.
Следите за динамикой Avantis Total Equity Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVTM сегодня?
Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) сегодня оценивается на уровне 56.07. Инструмент торгуется в пределах 56.04 - 56.07, вчерашнее закрытие составило 56.00, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVTM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis Total Equity Markets ETF?
Avantis Total Equity Markets ETF в настоящее время оценивается в 56.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.03% и USD. Отслеживайте движения AVTM на графике в реальном времени.
Как купить акции AVTM?
Вы можете купить акции Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) по текущей цене 56.07. Ордера обычно размещаются около 56.07 или 56.37, тогда как 5 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVTM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVTM?
Инвестирование в Avantis Total Equity Markets ETF предполагает учет годового диапазона 45.64 - 56.07 и текущей цены 56.07. Многие сравнивают 2.71% и 14.20% перед размещением ордеров на 56.07 или 56.37. Изучайте ежедневные изменения цены AVTM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avantis Total Equity Markets ETF?
Самая высокая цена Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) за последний год составила 56.07. Акции заметно колебались в пределах 45.64 - 56.07, сравнение с 56.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis Total Equity Markets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avantis Total Equity Markets ETF?
Самая низкая цена Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) за год составила 45.64. Сравнение с текущими 56.07 и 45.64 - 56.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVTM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVTM?
В прошлом Avantis Total Equity Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.00 и 12.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.00
- Open
- 56.05
- Bid
- 56.07
- Ask
- 56.37
- Low
- 56.04
- High
- 56.07
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 2.71%
- 6-месячное изменение
- 14.20%
- Годовое изменение
- 12.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%