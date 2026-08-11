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AVTM: Avantis Total Equity Markets ETF

56.07 USD 0.07 (0.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AVTM за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.04, а максимальная — 56.07.

Следите за динамикой Avantis Total Equity Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVTM сегодня?

Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) сегодня оценивается на уровне 56.07. Инструмент торгуется в пределах 56.04 - 56.07, вчерашнее закрытие составило 56.00, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVTM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis Total Equity Markets ETF?

Avantis Total Equity Markets ETF в настоящее время оценивается в 56.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.03% и USD. Отслеживайте движения AVTM на графике в реальном времени.

Как купить акции AVTM?

Вы можете купить акции Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) по текущей цене 56.07. Ордера обычно размещаются около 56.07 или 56.37, тогда как 5 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVTM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVTM?

Инвестирование в Avantis Total Equity Markets ETF предполагает учет годового диапазона 45.64 - 56.07 и текущей цены 56.07. Многие сравнивают 2.71% и 14.20% перед размещением ордеров на 56.07 или 56.37. Изучайте ежедневные изменения цены AVTM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Avantis Total Equity Markets ETF?

Самая высокая цена Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) за последний год составила 56.07. Акции заметно колебались в пределах 45.64 - 56.07, сравнение с 56.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis Total Equity Markets ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Avantis Total Equity Markets ETF?

Самая низкая цена Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) за год составила 45.64. Сравнение с текущими 56.07 и 45.64 - 56.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVTM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVTM?

В прошлом Avantis Total Equity Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.00 и 12.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.04 56.07
Годовой диапазон
45.64 56.07
Предыдущее закрытие
56.00
Open
56.05
Bid
56.07
Ask
56.37
Low
56.04
High
56.07
Объем
5
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
2.71%
6-месячное изменение
14.20%
Годовое изменение
12.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%