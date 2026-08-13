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AVTM: Avantis Total Equity Markets ETF

56.07 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AVTM汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点56.05和高点56.08进行交易。

关注Avantis Total Equity Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVTM股票今天的价格是多少？

Avantis Total Equity Markets ETF股票今天的定价为56.07。它在56.05 - 56.08范围内交易，昨天的收盘价为56.07，交易量达到13。AVTM的实时价格图表显示了这些更新。

Avantis Total Equity Markets ETF股票是否支付股息？

Avantis Total Equity Markets ETF目前的价值为56.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.03%和USD。实时查看图表以跟踪AVTM走势。

如何购买AVTM股票？

您可以以56.07的当前价格购买Avantis Total Equity Markets ETF股票。订单通常设置在56.07或56.37附近，而13和-0.02%显示市场活动。立即关注AVTM的实时图表更新。

如何投资AVTM股票？

投资Avantis Total Equity Markets ETF需要考虑年度范围45.64 - 56.08和当前价格56.07。许多人在以56.07或56.37下订单之前，会比较2.71%和。实时查看AVTM价格图表，了解每日变化。

Avantis Total Equity Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis Total Equity Markets ETF的最高价格是56.08。在45.64 - 56.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis Total Equity Markets ETF的绩效。

Avantis Total Equity Markets ETF股票的最低价格是多少？

Avantis Total Equity Markets ETF（AVTM）的最低价格为45.64。将其与当前的56.07和45.64 - 56.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVTM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVTM股票是什么时候拆分的？

Avantis Total Equity Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.07和12.03%中可见。

日范围
56.05 56.08
年范围
45.64 56.08
前一天收盘价
56.07
开盘价
56.08
卖价
56.07
买价
56.37
最低价
56.05
最高价
56.08
交易量
13
日变化
0.00%
月变化
2.71%
6个月变化
14.20%
年变化
12.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%