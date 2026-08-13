AVTM: Avantis Total Equity Markets ETF
今日AVTM汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点56.05和高点56.08进行交易。
关注Avantis Total Equity Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AVTM股票今天的价格是多少？
Avantis Total Equity Markets ETF股票今天的定价为56.07。它在56.05 - 56.08范围内交易，昨天的收盘价为56.07，交易量达到13。AVTM的实时价格图表显示了这些更新。
Avantis Total Equity Markets ETF股票是否支付股息？
Avantis Total Equity Markets ETF目前的价值为56.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.03%和USD。实时查看图表以跟踪AVTM走势。
如何购买AVTM股票？
您可以以56.07的当前价格购买Avantis Total Equity Markets ETF股票。订单通常设置在56.07或56.37附近，而13和-0.02%显示市场活动。立即关注AVTM的实时图表更新。
如何投资AVTM股票？
投资Avantis Total Equity Markets ETF需要考虑年度范围45.64 - 56.08和当前价格56.07。许多人在以56.07或56.37下订单之前，会比较2.71%和。实时查看AVTM价格图表，了解每日变化。
Avantis Total Equity Markets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis Total Equity Markets ETF的最高价格是56.08。在45.64 - 56.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis Total Equity Markets ETF的绩效。
Avantis Total Equity Markets ETF股票的最低价格是多少？
Avantis Total Equity Markets ETF（AVTM）的最低价格为45.64。将其与当前的56.07和45.64 - 56.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVTM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVTM股票是什么时候拆分的？
Avantis Total Equity Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.07和12.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.07
- 开盘价
- 56.08
- 卖价
- 56.07
- 买价
- 56.37
- 最低价
- 56.05
- 最高价
- 56.08
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.71%
- 6个月变化
- 14.20%
- 年变化
- 12.03%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%