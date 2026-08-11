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AVRY: Avory Foundational ETF

25.74 USD 0.12 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AVRY за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.73, а максимальная — 25.78.

Следите за динамикой Avory Foundational ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVRY сегодня?

Avory Foundational ETF (AVRY) сегодня оценивается на уровне 25.74. Инструмент торгуется в пределах 25.73 - 25.78, вчерашнее закрытие составило 25.62, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVRY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avory Foundational ETF?

Avory Foundational ETF в настоящее время оценивается в 25.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.50% и USD. Отслеживайте движения AVRY на графике в реальном времени.

Как купить акции AVRY?

Вы можете купить акции Avory Foundational ETF (AVRY) по текущей цене 25.74. Ордера обычно размещаются около 25.74 или 26.04, тогда как 11 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVRY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVRY?

Инвестирование в Avory Foundational ETF предполагает учет годового диапазона 20.40 - 26.19 и текущей цены 25.74. Многие сравнивают 1.70% и 16.79% перед размещением ордеров на 25.74 или 26.04. Изучайте ежедневные изменения цены AVRY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Avory Foundational ETF?

Самая высокая цена Avory Foundational ETF (AVRY) за последний год составила 26.19. Акции заметно колебались в пределах 20.40 - 26.19, сравнение с 25.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avory Foundational ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Avory Foundational ETF?

Самая низкая цена Avory Foundational ETF (AVRY) за год составила 20.40. Сравнение с текущими 25.74 и 20.40 - 26.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVRY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVRY?

В прошлом Avory Foundational ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.62 и 1.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.73 25.78
Годовой диапазон
20.40 26.19
Предыдущее закрытие
25.62
Open
25.73
Bid
25.74
Ask
26.04
Low
25.73
High
25.78
Объем
11
Дневное изменение
0.47%
Месячное изменение
1.70%
6-месячное изменение
16.79%
Годовое изменение
1.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%