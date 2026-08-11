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AVRY: Avory Foundational ETF
Курс AVRY за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.73, а максимальная — 25.78.
Следите за динамикой Avory Foundational ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVRY сегодня?
Avory Foundational ETF (AVRY) сегодня оценивается на уровне 25.74. Инструмент торгуется в пределах 25.73 - 25.78, вчерашнее закрытие составило 25.62, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVRY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avory Foundational ETF?
Avory Foundational ETF в настоящее время оценивается в 25.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.50% и USD. Отслеживайте движения AVRY на графике в реальном времени.
Как купить акции AVRY?
Вы можете купить акции Avory Foundational ETF (AVRY) по текущей цене 25.74. Ордера обычно размещаются около 25.74 или 26.04, тогда как 11 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVRY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVRY?
Инвестирование в Avory Foundational ETF предполагает учет годового диапазона 20.40 - 26.19 и текущей цены 25.74. Многие сравнивают 1.70% и 16.79% перед размещением ордеров на 25.74 или 26.04. Изучайте ежедневные изменения цены AVRY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avory Foundational ETF?
Самая высокая цена Avory Foundational ETF (AVRY) за последний год составила 26.19. Акции заметно колебались в пределах 20.40 - 26.19, сравнение с 25.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avory Foundational ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avory Foundational ETF?
Самая низкая цена Avory Foundational ETF (AVRY) за год составила 20.40. Сравнение с текущими 25.74 и 20.40 - 26.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVRY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVRY?
В прошлом Avory Foundational ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.62 и 1.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.62
- Open
- 25.73
- Bid
- 25.74
- Ask
- 26.04
- Low
- 25.73
- High
- 25.78
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.47%
- Месячное изменение
- 1.70%
- 6-месячное изменение
- 16.79%
- Годовое изменение
- 1.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%