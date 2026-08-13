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AVRY: Avory Foundational ETF

25.63 USD 0.11 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AVRY汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点25.63和高点25.64进行交易。

关注Avory Foundational ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVRY股票今天的价格是多少？

Avory Foundational ETF股票今天的定价为25.63。它在25.63 - 25.64范围内交易，昨天的收盘价为25.74，交易量达到4。AVRY的实时价格图表显示了这些更新。

Avory Foundational ETF股票是否支付股息？

Avory Foundational ETF目前的价值为25.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.06%和USD。实时查看图表以跟踪AVRY走势。

如何购买AVRY股票？

您可以以25.63的当前价格购买Avory Foundational ETF股票。订单通常设置在25.63或25.93附近，而4和-0.04%显示市场活动。立即关注AVRY的实时图表更新。

如何投资AVRY股票？

投资Avory Foundational ETF需要考虑年度范围20.40 - 26.19和当前价格25.63。许多人在以25.63或25.93下订单之前，会比较1.26%和。实时查看AVRY价格图表，了解每日变化。

Avory Foundational ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avory Foundational ETF的最高价格是26.19。在20.40 - 26.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avory Foundational ETF的绩效。

Avory Foundational ETF股票的最低价格是多少？

Avory Foundational ETF（AVRY）的最低价格为20.40。将其与当前的25.63和20.40 - 26.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVRY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVRY股票是什么时候拆分的？

Avory Foundational ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.74和1.06%中可见。

日范围
25.63 25.64
年范围
20.40 26.19
前一天收盘价
25.74
开盘价
25.64
卖价
25.63
买价
25.93
最低价
25.63
最高价
25.64
交易量
4
日变化
-0.43%
月变化
1.26%
6个月变化
16.29%
年变化
1.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%