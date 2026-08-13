AVRY股票今天的价格是多少？ Avory Foundational ETF股票今天的定价为25.63。它在25.63 - 25.64范围内交易，昨天的收盘价为25.74，交易量达到4。AVRY的实时价格图表显示了这些更新。

Avory Foundational ETF股票是否支付股息？ Avory Foundational ETF目前的价值为25.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.06%和USD。实时查看图表以跟踪AVRY走势。

如何购买AVRY股票？ 您可以以25.63的当前价格购买Avory Foundational ETF股票。订单通常设置在25.63或25.93附近，而4和-0.04%显示市场活动。立即关注AVRY的实时图表更新。

如何投资AVRY股票？ 投资Avory Foundational ETF需要考虑年度范围20.40 - 26.19和当前价格25.63。许多人在以25.63或25.93下订单之前，会比较1.26%和。实时查看AVRY价格图表，了解每日变化。

Avory Foundational ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Avory Foundational ETF的最高价格是26.19。在20.40 - 26.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avory Foundational ETF的绩效。

Avory Foundational ETF股票的最低价格是多少？ Avory Foundational ETF（AVRY）的最低价格为20.40。将其与当前的25.63和20.40 - 26.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVRY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。