AVRY: Avory Foundational ETF
今日AVRY汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点25.63和高点25.64进行交易。
关注Avory Foundational ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AVRY股票今天的价格是多少？
Avory Foundational ETF股票今天的定价为25.63。它在25.63 - 25.64范围内交易，昨天的收盘价为25.74，交易量达到4。AVRY的实时价格图表显示了这些更新。
Avory Foundational ETF股票是否支付股息？
Avory Foundational ETF目前的价值为25.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.06%和USD。实时查看图表以跟踪AVRY走势。
如何购买AVRY股票？
您可以以25.63的当前价格购买Avory Foundational ETF股票。订单通常设置在25.63或25.93附近，而4和-0.04%显示市场活动。立即关注AVRY的实时图表更新。
如何投资AVRY股票？
投资Avory Foundational ETF需要考虑年度范围20.40 - 26.19和当前价格25.63。许多人在以25.63或25.93下订单之前，会比较1.26%和。实时查看AVRY价格图表，了解每日变化。
Avory Foundational ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avory Foundational ETF的最高价格是26.19。在20.40 - 26.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avory Foundational ETF的绩效。
Avory Foundational ETF股票的最低价格是多少？
Avory Foundational ETF（AVRY）的最低价格为20.40。将其与当前的25.63和20.40 - 26.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVRY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVRY股票是什么时候拆分的？
Avory Foundational ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.74和1.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.74
- 开盘价
- 25.64
- 卖价
- 25.63
- 买价
- 25.93
- 最低价
- 25.63
- 最高价
- 25.64
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 1.26%
- 6个月变化
- 16.29%
- 年变化
- 1.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%