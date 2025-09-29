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AVK: Advent Convertible and Income Fund

12.79 USD 0.04 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AVK за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.77, а максимальная — 12.87.

Следите за динамикой Advent Convertible and Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVK сегодня?

Advent Convertible and Income Fund (AVK) сегодня оценивается на уровне 12.79. Инструмент торгуется в пределах 12.77 - 12.87, вчерашнее закрытие составило 12.75, а торговый объем достиг 127. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Advent Convertible and Income Fund?

Advent Convertible and Income Fund в настоящее время оценивается в 12.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.73% и USD. Отслеживайте движения AVK на графике в реальном времени.

Как купить акции AVK?

Вы можете купить акции Advent Convertible and Income Fund (AVK) по текущей цене 12.79. Ордера обычно размещаются около 12.79 или 13.09, тогда как 127 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVK?

Инвестирование в Advent Convertible and Income Fund предполагает учет годового диапазона 10.77 - 13.28 и текущей цены 12.79. Многие сравнивают 3.31% и 2.57% перед размещением ордеров на 12.79 или 13.09. Изучайте ежедневные изменения цены AVK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Advent Convertible and Income Fund?

Самая высокая цена Advent Convertible and Income Fund (AVK) за последний год составила 13.28. Акции заметно колебались в пределах 10.77 - 13.28, сравнение с 12.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Advent Convertible and Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Advent Convertible and Income Fund?

Самая низкая цена Advent Convertible and Income Fund (AVK) за год составила 10.77. Сравнение с текущими 12.79 и 10.77 - 13.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVK?

В прошлом Advent Convertible and Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.75 и 2.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.77 12.87
Годовой диапазон
10.77 13.28
Предыдущее закрытие
12.75
Open
12.77
Bid
12.79
Ask
13.09
Low
12.77
High
12.87
Объем
127
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
3.31%
6-месячное изменение
2.57%
Годовое изменение
2.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%