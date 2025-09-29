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AVK: Advent Convertible and Income Fund
Курс AVK за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.77, а максимальная — 12.87.
Следите за динамикой Advent Convertible and Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVK сегодня?
Advent Convertible and Income Fund (AVK) сегодня оценивается на уровне 12.79. Инструмент торгуется в пределах 12.77 - 12.87, вчерашнее закрытие составило 12.75, а торговый объем достиг 127. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Advent Convertible and Income Fund?
Advent Convertible and Income Fund в настоящее время оценивается в 12.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.73% и USD. Отслеживайте движения AVK на графике в реальном времени.
Как купить акции AVK?
Вы можете купить акции Advent Convertible and Income Fund (AVK) по текущей цене 12.79. Ордера обычно размещаются около 12.79 или 13.09, тогда как 127 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVK?
Инвестирование в Advent Convertible and Income Fund предполагает учет годового диапазона 10.77 - 13.28 и текущей цены 12.79. Многие сравнивают 3.31% и 2.57% перед размещением ордеров на 12.79 или 13.09. Изучайте ежедневные изменения цены AVK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Advent Convertible and Income Fund?
Самая высокая цена Advent Convertible and Income Fund (AVK) за последний год составила 13.28. Акции заметно колебались в пределах 10.77 - 13.28, сравнение с 12.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Advent Convertible and Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Advent Convertible and Income Fund?
Самая низкая цена Advent Convertible and Income Fund (AVK) за год составила 10.77. Сравнение с текущими 12.79 и 10.77 - 13.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVK?
В прошлом Advent Convertible and Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.75 и 2.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.75
- Open
- 12.77
- Bid
- 12.79
- Ask
- 13.09
- Low
- 12.77
- High
- 12.87
- Объем
- 127
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 3.31%
- 6-месячное изменение
- 2.57%
- Годовое изменение
- 2.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%