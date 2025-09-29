AVK: Advent Convertible and Income Fund
今日AVK汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点12.83和高点12.89进行交易。
关注Advent Convertible and Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AVK股票今天的价格是多少？
Advent Convertible and Income Fund股票今天的定价为12.89。它在12.83 - 12.89范围内交易，昨天的收盘价为12.79，交易量达到113。AVK的实时价格图表显示了这些更新。
Advent Convertible and Income Fund股票是否支付股息？
Advent Convertible and Income Fund目前的价值为12.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.53%和USD。实时查看图表以跟踪AVK走势。
如何购买AVK股票？
您可以以12.89的当前价格购买Advent Convertible and Income Fund股票。订单通常设置在12.89或13.19附近，而113和0.31%显示市场活动。立即关注AVK的实时图表更新。
如何投资AVK股票？
投资Advent Convertible and Income Fund需要考虑年度范围10.77 - 13.28和当前价格12.89。许多人在以12.89或13.19下订单之前，会比较4.12%和。实时查看AVK价格图表，了解每日变化。
Advent Convertible and Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Advent Convertible and Income Fund的最高价格是13.28。在10.77 - 13.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Advent Convertible and Income Fund的绩效。
Advent Convertible and Income Fund股票的最低价格是多少？
Advent Convertible and Income Fund（AVK）的最低价格为10.77。将其与当前的12.89和10.77 - 13.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVK股票是什么时候拆分的？
Advent Convertible and Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.79和3.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.79
- 开盘价
- 12.85
- 卖价
- 12.89
- 买价
- 13.19
- 最低价
- 12.83
- 最高价
- 12.89
- 交易量
- 113
- 日变化
- 0.78%
- 月变化
- 4.12%
- 6个月变化
- 3.37%
- 年变化
- 3.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%