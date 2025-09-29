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AVK: Advent Convertible and Income Fund

12.89 USD 0.10 (0.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AVK汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点12.83和高点12.89进行交易。

关注Advent Convertible and Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVK新闻

常见问题解答

AVK股票今天的价格是多少？

Advent Convertible and Income Fund股票今天的定价为12.89。它在12.83 - 12.89范围内交易，昨天的收盘价为12.79，交易量达到113。AVK的实时价格图表显示了这些更新。

Advent Convertible and Income Fund股票是否支付股息？

Advent Convertible and Income Fund目前的价值为12.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.53%和USD。实时查看图表以跟踪AVK走势。

如何购买AVK股票？

您可以以12.89的当前价格购买Advent Convertible and Income Fund股票。订单通常设置在12.89或13.19附近，而113和0.31%显示市场活动。立即关注AVK的实时图表更新。

如何投资AVK股票？

投资Advent Convertible and Income Fund需要考虑年度范围10.77 - 13.28和当前价格12.89。许多人在以12.89或13.19下订单之前，会比较4.12%和。实时查看AVK价格图表，了解每日变化。

Advent Convertible and Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Advent Convertible and Income Fund的最高价格是13.28。在10.77 - 13.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Advent Convertible and Income Fund的绩效。

Advent Convertible and Income Fund股票的最低价格是多少？

Advent Convertible and Income Fund（AVK）的最低价格为10.77。将其与当前的12.89和10.77 - 13.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVK股票是什么时候拆分的？

Advent Convertible and Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.79和3.53%中可见。

日范围
12.83 12.89
年范围
10.77 13.28
前一天收盘价
12.79
开盘价
12.85
卖价
12.89
买价
13.19
最低价
12.83
最高价
12.89
交易量
113
日变化
0.78%
月变化
4.12%
6个月变化
3.37%
年变化
3.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%