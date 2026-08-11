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AVGU: T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF

42.10 USD 1.12 (2.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AVGU за сегодня изменился на -2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.90, а максимальная — 44.10.

Следите за динамикой T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVGU сегодня?

T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF (AVGU) сегодня оценивается на уровне 42.10. Инструмент торгуется в пределах 41.90 - 44.10, вчерашнее закрытие составило 43.22, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVGU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 42.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 55.93% и USD. Отслеживайте движения AVGU на графике в реальном времени.

Как купить акции AVGU?

Вы можете купить акции T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF (AVGU) по текущей цене 42.10. Ордера обычно размещаются около 42.10 или 42.40, тогда как 87 и -2.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVGU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVGU?

Инвестирование в T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 22.99 - 63.37 и текущей цены 42.10. Многие сравнивают 21.96% и 59.65% перед размещением ордеров на 42.10 или 42.40. Изучайте ежедневные изменения цены AVGU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF (AVGU) за последний год составила 63.37. Акции заметно колебались в пределах 22.99 - 63.37, сравнение с 43.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF (AVGU) за год составила 22.99. Сравнение с текущими 42.10 и 22.99 - 63.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVGU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVGU?

В прошлом T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.22 и 55.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.90 44.10
Годовой диапазон
22.99 63.37
Предыдущее закрытие
43.22
Open
43.25
Bid
42.10
Ask
42.40
Low
41.90
High
44.10
Объем
87
Дневное изменение
-2.59%
Месячное изменение
21.96%
6-месячное изменение
59.65%
Годовое изменение
55.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%