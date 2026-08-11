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AVGU: T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF
Курс AVGU за сегодня изменился на -2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.90, а максимальная — 44.10.
Следите за динамикой T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVGU сегодня?
T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF (AVGU) сегодня оценивается на уровне 42.10. Инструмент торгуется в пределах 41.90 - 44.10, вчерашнее закрытие составило 43.22, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVGU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF?
T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 42.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 55.93% и USD. Отслеживайте движения AVGU на графике в реальном времени.
Как купить акции AVGU?
Вы можете купить акции T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF (AVGU) по текущей цене 42.10. Ордера обычно размещаются около 42.10 или 42.40, тогда как 87 и -2.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVGU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVGU?
Инвестирование в T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 22.99 - 63.37 и текущей цены 42.10. Многие сравнивают 21.96% и 59.65% перед размещением ордеров на 42.10 или 42.40. Изучайте ежедневные изменения цены AVGU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF (AVGU) за последний год составила 63.37. Акции заметно колебались в пределах 22.99 - 63.37, сравнение с 43.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF (AVGU) за год составила 22.99. Сравнение с текущими 42.10 и 22.99 - 63.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVGU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVGU?
В прошлом T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.22 и 55.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.22
- Open
- 43.25
- Bid
- 42.10
- Ask
- 42.40
- Low
- 41.90
- High
- 44.10
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- -2.59%
- Месячное изменение
- 21.96%
- 6-месячное изменение
- 59.65%
- Годовое изменение
- 55.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%