AVGU: T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF
今日AVGU汇率已更改-3.71%。当日，交易品种以低点40.35和高点42.76进行交易。
关注T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AVGU股票今天的价格是多少？
T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF股票今天的定价为40.54。它在40.35 - 42.76范围内交易，昨天的收盘价为42.10，交易量达到44。AVGU的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？
T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF目前的价值为40.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.15%和USD。实时查看图表以跟踪AVGU走势。
如何购买AVGU股票？
您可以以40.54的当前价格购买T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在40.54或40.84附近，而44和-5.19%显示市场活动。立即关注AVGU的实时图表更新。
如何投资AVGU股票？
投资T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围22.99 - 63.37和当前价格40.54。许多人在以40.54或40.84下订单之前，会比较17.44%和。实时查看AVGU价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF的最高价格是63.37。在22.99 - 63.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF的绩效。
T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？
T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF（AVGU）的最低价格为22.99。将其与当前的40.54和22.99 - 63.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVGU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVGU股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.10和50.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.10
- 开盘价
- 42.76
- 卖价
- 40.54
- 买价
- 40.84
- 最低价
- 40.35
- 最高价
- 42.76
- 交易量
- 44
- 日变化
- -3.71%
- 月变化
- 17.44%
- 6个月变化
- 53.74%
- 年变化
- 50.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%