报价部分
货币 / AVGU
回到股票

AVGU: T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF

40.54 USD 1.56 (3.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AVGU汇率已更改-3.71%。当日，交易品种以低点40.35和高点42.76进行交易。

关注T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVGU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF股票今天的定价为40.54。它在40.35 - 42.76范围内交易，昨天的收盘价为42.10，交易量达到44。AVGU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF目前的价值为40.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.15%和USD。实时查看图表以跟踪AVGU走势。

如何购买AVGU股票？

您可以以40.54的当前价格购买T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在40.54或40.84附近，而44和-5.19%显示市场活动。立即关注AVGU的实时图表更新。

如何投资AVGU股票？

投资T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围22.99 - 63.37和当前价格40.54。许多人在以40.54或40.84下订单之前，会比较17.44%和。实时查看AVGU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF的最高价格是63.37。在22.99 - 63.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF的绩效。

T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF（AVGU）的最低价格为22.99。将其与当前的40.54和22.99 - 63.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVGU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVGU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X LONG AVGO DAILY TARGET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.10和50.15%中可见。

日范围
40.35 42.76
年范围
22.99 63.37
前一天收盘价
42.10
开盘价
42.76
卖价
40.54
买价
40.84
最低价
40.35
最高价
42.76
交易量
44
日变化
-3.71%
月变化
17.44%
6个月变化
53.74%
年变化
50.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%