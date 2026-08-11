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AVGG: Advanced Technologies Group
Курс AVGG за сегодня изменился на -2.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.69, а максимальная — 34.51.
Следите за динамикой Advanced Technologies Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVGG сегодня?
Advanced Technologies Group (AVGG) сегодня оценивается на уровне 32.95. Инструмент торгуется в пределах 32.69 - 34.51, вчерашнее закрытие составило 33.79, а торговый объем достиг 162. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVGG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Advanced Technologies Group?
Advanced Technologies Group в настоящее время оценивается в 32.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 36.95% и USD. Отслеживайте движения AVGG на графике в реальном времени.
Как купить акции AVGG?
Вы можете купить акции Advanced Technologies Group (AVGG) по текущей цене 32.95. Ордера обычно размещаются около 32.95 или 33.25, тогда как 162 и -2.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVGG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVGG?
Инвестирование в Advanced Technologies Group предполагает учет годового диапазона 17.87 - 49.44 и текущей цены 32.95. Многие сравнивают 20.56% и 60.58% перед размещением ордеров на 32.95 или 33.25. Изучайте ежедневные изменения цены AVGG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Advanced Technologies Group?
Самая высокая цена Advanced Technologies Group (AVGG) за последний год составила 49.44. Акции заметно колебались в пределах 17.87 - 49.44, сравнение с 33.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Advanced Technologies Group на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Advanced Technologies Group?
Самая низкая цена Advanced Technologies Group (AVGG) за год составила 17.87. Сравнение с текущими 32.95 и 17.87 - 49.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVGG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVGG?
В прошлом Advanced Technologies Group проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.79 и 36.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.79
- Open
- 33.83
- Bid
- 32.95
- Ask
- 33.25
- Low
- 32.69
- High
- 34.51
- Объем
- 162
- Дневное изменение
- -2.49%
- Месячное изменение
- 20.56%
- 6-месячное изменение
- 60.58%
- Годовое изменение
- 36.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%