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AVGG: Advanced Technologies Group

32.95 USD 0.84 (2.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AVGG за сегодня изменился на -2.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.69, а максимальная — 34.51.

Следите за динамикой Advanced Technologies Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVGG сегодня?

Advanced Technologies Group (AVGG) сегодня оценивается на уровне 32.95. Инструмент торгуется в пределах 32.69 - 34.51, вчерашнее закрытие составило 33.79, а торговый объем достиг 162. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVGG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Advanced Technologies Group?

Advanced Technologies Group в настоящее время оценивается в 32.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 36.95% и USD. Отслеживайте движения AVGG на графике в реальном времени.

Как купить акции AVGG?

Вы можете купить акции Advanced Technologies Group (AVGG) по текущей цене 32.95. Ордера обычно размещаются около 32.95 или 33.25, тогда как 162 и -2.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVGG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVGG?

Инвестирование в Advanced Technologies Group предполагает учет годового диапазона 17.87 - 49.44 и текущей цены 32.95. Многие сравнивают 20.56% и 60.58% перед размещением ордеров на 32.95 или 33.25. Изучайте ежедневные изменения цены AVGG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Advanced Technologies Group?

Самая высокая цена Advanced Technologies Group (AVGG) за последний год составила 49.44. Акции заметно колебались в пределах 17.87 - 49.44, сравнение с 33.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Advanced Technologies Group на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Advanced Technologies Group?

Самая низкая цена Advanced Technologies Group (AVGG) за год составила 17.87. Сравнение с текущими 32.95 и 17.87 - 49.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVGG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVGG?

В прошлом Advanced Technologies Group проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.79 и 36.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.69 34.51
Годовой диапазон
17.87 49.44
Предыдущее закрытие
33.79
Open
33.83
Bid
32.95
Ask
33.25
Low
32.69
High
34.51
Объем
162
Дневное изменение
-2.49%
Месячное изменение
20.56%
6-месячное изменение
60.58%
Годовое изменение
36.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%