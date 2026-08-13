AVGG: Advanced Technologies Group
今日AVGG汇率已更改-3.34%。当日，交易品种以低点31.50和高点33.55进行交易。
关注Advanced Technologies Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
AVGG股票今天的价格是多少？
Advanced Technologies Group股票今天的定价为31.85。它在31.50 - 33.55范围内交易，昨天的收盘价为32.95，交易量达到119。AVGG的实时价格图表显示了这些更新。
Advanced Technologies Group股票是否支付股息？
Advanced Technologies Group目前的价值为31.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.38%和USD。实时查看图表以跟踪AVGG走势。
如何购买AVGG股票？
您可以以31.85的当前价格购买Advanced Technologies Group股票。订单通常设置在31.85或32.15附近，而119和-5.07%显示市场活动。立即关注AVGG的实时图表更新。
如何投资AVGG股票？
投资Advanced Technologies Group需要考虑年度范围17.87 - 49.44和当前价格31.85。许多人在以31.85或32.15下订单之前，会比较16.54%和。实时查看AVGG价格图表，了解每日变化。
Advanced Technologies Group股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Advanced Technologies Group的最高价格是49.44。在17.87 - 49.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Advanced Technologies Group的绩效。
Advanced Technologies Group股票的最低价格是多少？
Advanced Technologies Group（AVGG）的最低价格为17.87。将其与当前的31.85和17.87 - 49.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVGG股票是什么时候拆分的？
Advanced Technologies Group历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.95和32.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.95
- 开盘价
- 33.55
- 卖价
- 31.85
- 买价
- 32.15
- 最低价
- 31.50
- 最高价
- 33.55
- 交易量
- 119
- 日变化
- -3.34%
- 月变化
- 16.54%
- 6个月变化
- 55.21%
- 年变化
- 32.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%