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AVGG: Advanced Technologies Group

31.85 USD 1.10 (3.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AVGG汇率已更改-3.34%。当日，交易品种以低点31.50和高点33.55进行交易。

关注Advanced Technologies Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

AVGG股票今天的价格是多少？

Advanced Technologies Group股票今天的定价为31.85。它在31.50 - 33.55范围内交易，昨天的收盘价为32.95，交易量达到119。AVGG的实时价格图表显示了这些更新。

Advanced Technologies Group股票是否支付股息？

Advanced Technologies Group目前的价值为31.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.38%和USD。实时查看图表以跟踪AVGG走势。

如何购买AVGG股票？

您可以以31.85的当前价格购买Advanced Technologies Group股票。订单通常设置在31.85或32.15附近，而119和-5.07%显示市场活动。立即关注AVGG的实时图表更新。

如何投资AVGG股票？

投资Advanced Technologies Group需要考虑年度范围17.87 - 49.44和当前价格31.85。许多人在以31.85或32.15下订单之前，会比较16.54%和。实时查看AVGG价格图表，了解每日变化。

Advanced Technologies Group股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Advanced Technologies Group的最高价格是49.44。在17.87 - 49.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Advanced Technologies Group的绩效。

Advanced Technologies Group股票的最低价格是多少？

Advanced Technologies Group（AVGG）的最低价格为17.87。将其与当前的31.85和17.87 - 49.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVGG股票是什么时候拆分的？

Advanced Technologies Group历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.95和32.38%中可见。

日范围
31.50 33.55
年范围
17.87 49.44
前一天收盘价
32.95
开盘价
33.55
卖价
31.85
买价
32.15
最低价
31.50
最高价
33.55
交易量
119
日变化
-3.34%
月变化
16.54%
6个月变化
55.21%
年变化
32.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%