- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AUNA: AUNA S.A.
Курс AUNA за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.18, а максимальная — 5.33.
Следите за динамикой AUNA S.A.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AUNA сегодня?
AUNA S.A. (AUNA) сегодня оценивается на уровне 5.27. Инструмент торгуется в пределах 5.18 - 5.33, вчерашнее закрытие составило 5.31, а торговый объем достиг 128. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUNA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AUNA S.A.?
AUNA S.A. в настоящее время оценивается в 5.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.66% и USD. Отслеживайте движения AUNA на графике в реальном времени.
Как купить акции AUNA?
Вы можете купить акции AUNA S.A. (AUNA) по текущей цене 5.27. Ордера обычно размещаются около 5.27 или 5.57, тогда как 128 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUNA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AUNA?
Инвестирование в AUNA S.A. предполагает учет годового диапазона 4.09 - 6.28 и текущей цены 5.27. Многие сравнивают 1.35% и -0.57% перед размещением ордеров на 5.27 или 5.57. Изучайте ежедневные изменения цены AUNA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AUNA S.A.?
Самая высокая цена AUNA S.A. (AUNA) за последний год составила 6.28. Акции заметно колебались в пределах 4.09 - 6.28, сравнение с 5.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AUNA S.A. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AUNA S.A.?
Самая низкая цена AUNA S.A. (AUNA) за год составила 4.09. Сравнение с текущими 5.27 и 4.09 - 6.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUNA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AUNA?
В прошлом AUNA S.A. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.31 и 8.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.31
- Open
- 5.26
- Bid
- 5.27
- Ask
- 5.57
- Low
- 5.18
- High
- 5.33
- Объем
- 128
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- 1.35%
- 6-месячное изменение
- -0.57%
- Годовое изменение
- 8.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%