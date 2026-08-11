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AUNA: AUNA S.A.

5.27 USD 0.04 (0.75%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AUNA за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.18, а максимальная — 5.33.

Следите за динамикой AUNA S.A.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AUNA сегодня?

AUNA S.A. (AUNA) сегодня оценивается на уровне 5.27. Инструмент торгуется в пределах 5.18 - 5.33, вчерашнее закрытие составило 5.31, а торговый объем достиг 128. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUNA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AUNA S.A.?

AUNA S.A. в настоящее время оценивается в 5.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.66% и USD. Отслеживайте движения AUNA на графике в реальном времени.

Как купить акции AUNA?

Вы можете купить акции AUNA S.A. (AUNA) по текущей цене 5.27. Ордера обычно размещаются около 5.27 или 5.57, тогда как 128 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUNA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AUNA?

Инвестирование в AUNA S.A. предполагает учет годового диапазона 4.09 - 6.28 и текущей цены 5.27. Многие сравнивают 1.35% и -0.57% перед размещением ордеров на 5.27 или 5.57. Изучайте ежедневные изменения цены AUNA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AUNA S.A.?

Самая высокая цена AUNA S.A. (AUNA) за последний год составила 6.28. Акции заметно колебались в пределах 4.09 - 6.28, сравнение с 5.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AUNA S.A. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AUNA S.A.?

Самая низкая цена AUNA S.A. (AUNA) за год составила 4.09. Сравнение с текущими 5.27 и 4.09 - 6.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUNA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AUNA?

В прошлом AUNA S.A. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.31 и 8.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.18 5.33
Годовой диапазон
4.09 6.28
Предыдущее закрытие
5.31
Open
5.26
Bid
5.27
Ask
5.57
Low
5.18
High
5.33
Объем
128
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
1.35%
6-месячное изменение
-0.57%
Годовое изменение
8.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%