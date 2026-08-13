AUNA股票今天的价格是多少？ AUNA S.A.股票今天的定价为5.34。它在5.31 - 5.40范围内交易，昨天的收盘价为5.27，交易量达到160。AUNA的实时价格图表显示了这些更新。

AUNA S.A.股票是否支付股息？ AUNA S.A.目前的价值为5.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.10%和USD。实时查看图表以跟踪AUNA走势。

如何购买AUNA股票？ 您可以以5.34的当前价格购买AUNA S.A.股票。订单通常设置在5.34或5.64附近，而160和-0.37%显示市场活动。立即关注AUNA的实时图表更新。

如何投资AUNA股票？ 投资AUNA S.A.需要考虑年度范围4.09 - 6.28和当前价格5.34。许多人在以5.34或5.64下订单之前，会比较2.69%和。实时查看AUNA价格图表，了解每日变化。

AUNA S.A.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，AUNA S.A.的最高价格是6.28。在4.09 - 6.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AUNA S.A.的绩效。

AUNA S.A.股票的最低价格是多少？ AUNA S.A.（AUNA）的最低价格为4.09。将其与当前的5.34和4.09 - 6.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUNA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。