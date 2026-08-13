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AUNA: AUNA S.A.

5.34 USD 0.07 (1.33%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AUNA汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点5.31和高点5.40进行交易。

关注AUNA S.A.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AUNA股票今天的价格是多少？

AUNA S.A.股票今天的定价为5.34。它在5.31 - 5.40范围内交易，昨天的收盘价为5.27，交易量达到160。AUNA的实时价格图表显示了这些更新。

AUNA S.A.股票是否支付股息？

AUNA S.A.目前的价值为5.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.10%和USD。实时查看图表以跟踪AUNA走势。

如何购买AUNA股票？

您可以以5.34的当前价格购买AUNA S.A.股票。订单通常设置在5.34或5.64附近，而160和-0.37%显示市场活动。立即关注AUNA的实时图表更新。

如何投资AUNA股票？

投资AUNA S.A.需要考虑年度范围4.09 - 6.28和当前价格5.34。许多人在以5.34或5.64下订单之前，会比较2.69%和。实时查看AUNA价格图表，了解每日变化。

AUNA S.A.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AUNA S.A.的最高价格是6.28。在4.09 - 6.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AUNA S.A.的绩效。

AUNA S.A.股票的最低价格是多少？

AUNA S.A.（AUNA）的最低价格为4.09。将其与当前的5.34和4.09 - 6.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUNA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AUNA股票是什么时候拆分的？

AUNA S.A.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.27和10.10%中可见。

日范围
5.31 5.40
年范围
4.09 6.28
前一天收盘价
5.27
开盘价
5.36
卖价
5.34
买价
5.64
最低价
5.31
最高价
5.40
交易量
160
日变化
1.33%
月变化
2.69%
6个月变化
0.75%
年变化
10.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%