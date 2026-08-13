AUNA: AUNA S.A.
今日AUNA汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点5.31和高点5.40进行交易。
关注AUNA S.A.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AUNA股票今天的价格是多少？
AUNA S.A.股票今天的定价为5.34。它在5.31 - 5.40范围内交易，昨天的收盘价为5.27，交易量达到160。AUNA的实时价格图表显示了这些更新。
AUNA S.A.股票是否支付股息？
AUNA S.A.目前的价值为5.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.10%和USD。实时查看图表以跟踪AUNA走势。
如何购买AUNA股票？
您可以以5.34的当前价格购买AUNA S.A.股票。订单通常设置在5.34或5.64附近，而160和-0.37%显示市场活动。立即关注AUNA的实时图表更新。
如何投资AUNA股票？
投资AUNA S.A.需要考虑年度范围4.09 - 6.28和当前价格5.34。许多人在以5.34或5.64下订单之前，会比较2.69%和。实时查看AUNA价格图表，了解每日变化。
AUNA S.A.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AUNA S.A.的最高价格是6.28。在4.09 - 6.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AUNA S.A.的绩效。
AUNA S.A.股票的最低价格是多少？
AUNA S.A.（AUNA）的最低价格为4.09。将其与当前的5.34和4.09 - 6.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUNA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AUNA股票是什么时候拆分的？
AUNA S.A.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.27和10.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.27
- 开盘价
- 5.36
- 卖价
- 5.34
- 买价
- 5.64
- 最低价
- 5.31
- 最高价
- 5.40
- 交易量
- 160
- 日变化
- 1.33%
- 月变化
- 2.69%
- 6个月变化
- 0.75%
- 年变化
- 10.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%