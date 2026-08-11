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AUGP: PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August
Курс AUGP за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.98, а максимальная — 34.03.
Следите за динамикой PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AUGP сегодня?
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) сегодня оценивается на уровне 33.99. Инструмент торгуется в пределах 33.98 - 34.03, вчерашнее закрытие составило 33.97, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUGP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August?
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August в настоящее время оценивается в 33.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.44% и USD. Отслеживайте движения AUGP на графике в реальном времени.
Как купить акции AUGP?
Вы можете купить акции PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) по текущей цене 33.99. Ордера обычно размещаются около 33.99 или 34.29, тогда как 20 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUGP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AUGP?
Инвестирование в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August предполагает учет годового диапазона 29.70 - 34.03 и текущей цены 33.99. Многие сравнивают 1.25% и 8.84% перед размещением ордеров на 33.99 или 34.29. Изучайте ежедневные изменения цены AUGP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August?
Самая высокая цена PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) за последний год составила 34.03. Акции заметно колебались в пределах 29.70 - 34.03, сравнение с 33.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August?
Самая низкая цена PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) за год составила 29.70. Сравнение с текущими 33.99 и 29.70 - 34.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUGP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AUGP?
В прошлом PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.97 и 14.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.97
- Open
- 34.02
- Bid
- 33.99
- Ask
- 34.29
- Low
- 33.98
- High
- 34.03
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 1.25%
- 6-месячное изменение
- 8.84%
- Годовое изменение
- 14.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%