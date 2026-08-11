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AUGP: PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August

33.99 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AUGP за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.98, а максимальная — 34.03.

Следите за динамикой PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AUGP сегодня?

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) сегодня оценивается на уровне 33.99. Инструмент торгуется в пределах 33.98 - 34.03, вчерашнее закрытие составило 33.97, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUGP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August?

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August в настоящее время оценивается в 33.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.44% и USD. Отслеживайте движения AUGP на графике в реальном времени.

Как купить акции AUGP?

Вы можете купить акции PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) по текущей цене 33.99. Ордера обычно размещаются около 33.99 или 34.29, тогда как 20 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUGP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AUGP?

Инвестирование в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August предполагает учет годового диапазона 29.70 - 34.03 и текущей цены 33.99. Многие сравнивают 1.25% и 8.84% перед размещением ордеров на 33.99 или 34.29. Изучайте ежедневные изменения цены AUGP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August?

Самая высокая цена PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) за последний год составила 34.03. Акции заметно колебались в пределах 29.70 - 34.03, сравнение с 33.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August?

Самая низкая цена PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) за год составила 29.70. Сравнение с текущими 33.99 и 29.70 - 34.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUGP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AUGP?

В прошлом PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.97 и 14.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.98 34.03
Годовой диапазон
29.70 34.03
Предыдущее закрытие
33.97
Open
34.02
Bid
33.99
Ask
34.29
Low
33.98
High
34.03
Объем
20
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
1.25%
6-месячное изменение
8.84%
Годовое изменение
14.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%