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AUGP: PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August

33.92 USD 0.07 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AUGP汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点33.92和高点33.94进行交易。

关注PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

AUGP股票今天的价格是多少？

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August股票今天的定价为33.92。它在33.92 - 33.94范围内交易，昨天的收盘价为33.99，交易量达到6。AUGP的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August股票是否支付股息？

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August目前的价值为33.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.21%和USD。实时查看图表以跟踪AUGP走势。

如何购买AUGP股票？

您可以以33.92的当前价格购买PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August股票。订单通常设置在33.92或34.22附近，而6和-0.06%显示市场活动。立即关注AUGP的实时图表更新。

如何投资AUGP股票？

投资PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August需要考虑年度范围29.70 - 34.03和当前价格33.92。许多人在以33.92或34.22下订单之前，会比较1.04%和。实时查看AUGP价格图表，了解每日变化。

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August的最高价格是34.03。在29.70 - 34.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August的绩效。

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August股票的最低价格是多少？

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August（AUGP）的最低价格为29.70。将其与当前的33.92和29.70 - 34.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUGP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AUGP股票是什么时候拆分的？

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.99和14.21%中可见。

日范围
33.92 33.94
年范围
29.70 34.03
前一天收盘价
33.99
开盘价
33.94
卖价
33.92
买价
34.22
最低价
33.92
最高价
33.94
交易量
6
日变化
-0.21%
月变化
1.04%
6个月变化
8.61%
年变化
14.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%