AUGP: PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August
今日AUGP汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点33.92和高点33.94进行交易。
关注PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AUGP股票今天的价格是多少？
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August股票今天的定价为33.92。它在33.92 - 33.94范围内交易，昨天的收盘价为33.99，交易量达到6。AUGP的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August股票是否支付股息？
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August目前的价值为33.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.21%和USD。实时查看图表以跟踪AUGP走势。
如何购买AUGP股票？
您可以以33.92的当前价格购买PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August股票。订单通常设置在33.92或34.22附近，而6和-0.06%显示市场活动。立即关注AUGP的实时图表更新。
如何投资AUGP股票？
投资PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August需要考虑年度范围29.70 - 34.03和当前价格33.92。许多人在以33.92或34.22下订单之前，会比较1.04%和。实时查看AUGP价格图表，了解每日变化。
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August的最高价格是34.03。在29.70 - 34.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August的绩效。
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August股票的最低价格是多少？
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August（AUGP）的最低价格为29.70。将其与当前的33.92和29.70 - 34.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUGP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AUGP股票是什么时候拆分的？
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.99和14.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.99
- 开盘价
- 33.94
- 卖价
- 33.92
- 买价
- 34.22
- 最低价
- 33.92
- 最高价
- 33.94
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 1.04%
- 6个月变化
- 8.61%
- 年变化
- 14.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%