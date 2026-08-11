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AUGO: Aura Minerals Inc.

76.25 USD 2.12 (2.86%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AUGO за сегодня изменился на 2.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.50, а максимальная — 76.32.

Следите за динамикой Aura Minerals Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AUGO сегодня?

Aura Minerals Inc. (AUGO) сегодня оценивается на уровне 76.25. Инструмент торгуется в пределах 72.50 - 76.32, вчерашнее закрытие составило 74.13, а торговый объем достиг 2467. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUGO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aura Minerals Inc.?

Aura Minerals Inc. в настоящее время оценивается в 76.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 159.97% и USD. Отслеживайте движения AUGO на графике в реальном времени.

Как купить акции AUGO?

Вы можете купить акции Aura Minerals Inc. (AUGO) по текущей цене 76.25. Ордера обычно размещаются около 76.25 или 76.55, тогда как 2467 и 1.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUGO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AUGO?

Инвестирование в Aura Minerals Inc. предполагает учет годового диапазона 29.11 - 110.32 и текущей цены 76.25. Многие сравнивают 42.02% и -12.43% перед размещением ордеров на 76.25 или 76.55. Изучайте ежедневные изменения цены AUGO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aura Minerals Inc.?

Самая высокая цена Aura Minerals Inc. (AUGO) за последний год составила 110.32. Акции заметно колебались в пределах 29.11 - 110.32, сравнение с 74.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aura Minerals Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aura Minerals Inc.?

Самая низкая цена Aura Minerals Inc. (AUGO) за год составила 29.11. Сравнение с текущими 76.25 и 29.11 - 110.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUGO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AUGO?

В прошлом Aura Minerals Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.13 и 159.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.50 76.32
Годовой диапазон
29.11 110.32
Предыдущее закрытие
74.13
Open
74.79
Bid
76.25
Ask
76.55
Low
72.50
High
76.32
Объем
2.467 K
Дневное изменение
2.86%
Месячное изменение
42.02%
6-месячное изменение
-12.43%
Годовое изменение
159.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%