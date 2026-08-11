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AUGO: Aura Minerals Inc.
Курс AUGO за сегодня изменился на 2.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.50, а максимальная — 76.32.
Следите за динамикой Aura Minerals Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H1
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AUGO сегодня?
Aura Minerals Inc. (AUGO) сегодня оценивается на уровне 76.25. Инструмент торгуется в пределах 72.50 - 76.32, вчерашнее закрытие составило 74.13, а торговый объем достиг 2467. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUGO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aura Minerals Inc.?
Aura Minerals Inc. в настоящее время оценивается в 76.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 159.97% и USD. Отслеживайте движения AUGO на графике в реальном времени.
Как купить акции AUGO?
Вы можете купить акции Aura Minerals Inc. (AUGO) по текущей цене 76.25. Ордера обычно размещаются около 76.25 или 76.55, тогда как 2467 и 1.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUGO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AUGO?
Инвестирование в Aura Minerals Inc. предполагает учет годового диапазона 29.11 - 110.32 и текущей цены 76.25. Многие сравнивают 42.02% и -12.43% перед размещением ордеров на 76.25 или 76.55. Изучайте ежедневные изменения цены AUGO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aura Minerals Inc.?
Самая высокая цена Aura Minerals Inc. (AUGO) за последний год составила 110.32. Акции заметно колебались в пределах 29.11 - 110.32, сравнение с 74.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aura Minerals Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aura Minerals Inc.?
Самая низкая цена Aura Minerals Inc. (AUGO) за год составила 29.11. Сравнение с текущими 76.25 и 29.11 - 110.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUGO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AUGO?
В прошлом Aura Minerals Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.13 и 159.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.13
- Open
- 74.79
- Bid
- 76.25
- Ask
- 76.55
- Low
- 72.50
- High
- 76.32
- Объем
- 2.467 K
- Дневное изменение
- 2.86%
- Месячное изменение
- 42.02%
- 6-месячное изменение
- -12.43%
- Годовое изменение
- 159.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%