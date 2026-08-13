报价部分
货币 / AUGO
回到股票

AUGO: Aura Minerals Inc.

76.06 USD 0.19 (0.25%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AUGO汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点74.42和高点78.31进行交易。

关注Aura Minerals Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AUGO股票今天的价格是多少？

Aura Minerals Inc.股票今天的定价为76.06。它在74.42 - 78.31范围内交易，昨天的收盘价为76.25，交易量达到1594。AUGO的实时价格图表显示了这些更新。

Aura Minerals Inc.股票是否支付股息？

Aura Minerals Inc.目前的价值为76.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注159.32%和USD。实时查看图表以跟踪AUGO走势。

如何购买AUGO股票？

您可以以76.06的当前价格购买Aura Minerals Inc.股票。订单通常设置在76.06或76.36附近，而1594和-0.33%显示市场活动。立即关注AUGO的实时图表更新。

如何投资AUGO股票？

投资Aura Minerals Inc.需要考虑年度范围29.11 - 110.32和当前价格76.06。许多人在以76.06或76.36下订单之前，会比较41.67%和。实时查看AUGO价格图表，了解每日变化。

Aura Minerals Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aura Minerals Inc.的最高价格是110.32。在29.11 - 110.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aura Minerals Inc.的绩效。

Aura Minerals Inc.股票的最低价格是多少？

Aura Minerals Inc.（AUGO）的最低价格为29.11。将其与当前的76.06和29.11 - 110.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AUGO股票是什么时候拆分的？

Aura Minerals Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.25和159.32%中可见。

日范围
74.42 78.31
年范围
29.11 110.32
前一天收盘价
76.25
开盘价
76.31
卖价
76.06
买价
76.36
最低价
74.42
最高价
78.31
交易量
1.594 K
日变化
-0.25%
月变化
41.67%
6个月变化
-12.64%
年变化
159.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%