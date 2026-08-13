AUGO: Aura Minerals Inc.
今日AUGO汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点74.42和高点78.31进行交易。
关注Aura Minerals Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AUGO股票今天的价格是多少？
Aura Minerals Inc.股票今天的定价为76.06。它在74.42 - 78.31范围内交易，昨天的收盘价为76.25，交易量达到1594。AUGO的实时价格图表显示了这些更新。
Aura Minerals Inc.股票是否支付股息？
Aura Minerals Inc.目前的价值为76.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注159.32%和USD。实时查看图表以跟踪AUGO走势。
如何购买AUGO股票？
您可以以76.06的当前价格购买Aura Minerals Inc.股票。订单通常设置在76.06或76.36附近，而1594和-0.33%显示市场活动。立即关注AUGO的实时图表更新。
如何投资AUGO股票？
投资Aura Minerals Inc.需要考虑年度范围29.11 - 110.32和当前价格76.06。许多人在以76.06或76.36下订单之前，会比较41.67%和。实时查看AUGO价格图表，了解每日变化。
Aura Minerals Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aura Minerals Inc.的最高价格是110.32。在29.11 - 110.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aura Minerals Inc.的绩效。
Aura Minerals Inc.股票的最低价格是多少？
Aura Minerals Inc.（AUGO）的最低价格为29.11。将其与当前的76.06和29.11 - 110.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AUGO股票是什么时候拆分的？
Aura Minerals Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.25和159.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 76.25
- 开盘价
- 76.31
- 卖价
- 76.06
- 买价
- 76.36
- 最低价
- 74.42
- 最高价
- 78.31
- 交易量
- 1.594 K
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- 41.67%
- 6个月变化
- -12.64%
- 年变化
- 159.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%