AUGO股票今天的价格是多少？ Aura Minerals Inc.股票今天的定价为76.06。它在74.42 - 78.31范围内交易，昨天的收盘价为76.25，交易量达到1594。AUGO的实时价格图表显示了这些更新。

Aura Minerals Inc.股票是否支付股息？ Aura Minerals Inc.目前的价值为76.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注159.32%和USD。实时查看图表以跟踪AUGO走势。

如何购买AUGO股票？ 您可以以76.06的当前价格购买Aura Minerals Inc.股票。订单通常设置在76.06或76.36附近，而1594和-0.33%显示市场活动。立即关注AUGO的实时图表更新。

如何投资AUGO股票？ 投资Aura Minerals Inc.需要考虑年度范围29.11 - 110.32和当前价格76.06。许多人在以76.06或76.36下订单之前，会比较41.67%和。实时查看AUGO价格图表，了解每日变化。

Aura Minerals Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Aura Minerals Inc.的最高价格是110.32。在29.11 - 110.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aura Minerals Inc.的绩效。

Aura Minerals Inc.股票的最低价格是多少？ Aura Minerals Inc.（AUGO）的最低价格为29.11。将其与当前的76.06和29.11 - 110.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。