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AUGM: FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
Курс AUGM за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.32, а максимальная — 35.36.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AUGM сегодня?
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) сегодня оценивается на уровне 35.36. Инструмент торгуется в пределах 35.32 - 35.36, вчерашнее закрытие составило 35.31, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUGM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August?
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 35.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.15% и USD. Отслеживайте движения AUGM на графике в реальном времени.
Как купить акции AUGM?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) по текущей цене 35.36. Ордера обычно размещаются около 35.36 или 35.66, тогда как 5 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUGM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AUGM?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 33.25 - 35.36 и текущей цены 35.36. Многие сравнивают 0.14% и 3.42% перед размещением ордеров на 35.36 или 35.66. Изучайте ежедневные изменения цены AUGM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) за последний год составила 35.36. Акции заметно колебались в пределах 33.25 - 35.36, сравнение с 35.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) за год составила 33.25. Сравнение с текущими 35.36 и 33.25 - 35.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUGM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AUGM?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.31 и 6.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.31
- Open
- 35.32
- Bid
- 35.36
- Ask
- 35.66
- Low
- 35.32
- High
- 35.36
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- 3.42%
- Годовое изменение
- 6.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%