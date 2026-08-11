КотировкиРазделы
Валюты / AUGM
Назад в Рынок акций США

AUGM: FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August

35.36 USD 0.05 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AUGM за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.32, а максимальная — 35.36.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AUGM сегодня?

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) сегодня оценивается на уровне 35.36. Инструмент торгуется в пределах 35.32 - 35.36, вчерашнее закрытие составило 35.31, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUGM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August?

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 35.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.15% и USD. Отслеживайте движения AUGM на графике в реальном времени.

Как купить акции AUGM?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) по текущей цене 35.36. Ордера обычно размещаются около 35.36 или 35.66, тогда как 5 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUGM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AUGM?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 33.25 - 35.36 и текущей цены 35.36. Многие сравнивают 0.14% и 3.42% перед размещением ордеров на 35.36 или 35.66. Изучайте ежедневные изменения цены AUGM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) за последний год составила 35.36. Акции заметно колебались в пределах 33.25 - 35.36, сравнение с 35.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) за год составила 33.25. Сравнение с текущими 35.36 и 33.25 - 35.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUGM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AUGM?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.31 и 6.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.32 35.36
Годовой диапазон
33.25 35.36
Предыдущее закрытие
35.31
Open
35.32
Bid
35.36
Ask
35.66
Low
35.32
High
35.36
Объем
5
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
3.42%
Годовое изменение
6.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%