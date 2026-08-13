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AUGM: FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August

35.35 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AUGM汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点35.28和高点35.35进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AUGM股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票今天的定价为35.35。它在35.28 - 35.35范围内交易，昨天的收盘价为35.36，交易量达到15。AUGM的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August目前的价值为35.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.12%和USD。实时查看图表以跟踪AUGM走势。

如何购买AUGM股票？

您可以以35.35的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票。订单通常设置在35.35或35.65附近，而15和0.20%显示市场活动。立即关注AUGM的实时图表更新。

如何投资AUGM股票？

投资FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August需要考虑年度范围33.25 - 35.36和当前价格35.35。许多人在以35.35或35.65下订单之前，会比较0.11%和。实时查看AUGM价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August的最高价格是35.36。在33.25 - 35.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August的绩效。

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August（AUGM）的最低价格为33.25。将其与当前的35.35和33.25 - 35.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AUGM股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.36和6.12%中可见。

日范围
35.28 35.35
年范围
33.25 35.36
前一天收盘价
35.36
开盘价
35.28
卖价
35.35
买价
35.65
最低价
35.28
最高价
35.35
交易量
15
日变化
-0.03%
月变化
0.11%
6个月变化
3.39%
年变化
6.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%