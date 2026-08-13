AUGM股票今天的价格是多少？ FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票今天的定价为35.35。它在35.28 - 35.35范围内交易，昨天的收盘价为35.36，交易量达到15。AUGM的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票是否支付股息？ FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August目前的价值为35.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.12%和USD。实时查看图表以跟踪AUGM走势。

如何购买AUGM股票？ 您可以以35.35的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票。订单通常设置在35.35或35.65附近，而15和0.20%显示市场活动。立即关注AUGM的实时图表更新。

如何投资AUGM股票？ 投资FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August需要考虑年度范围33.25 - 35.36和当前价格35.35。许多人在以35.35或35.65下订单之前，会比较0.11%和。实时查看AUGM价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August的最高价格是35.36。在33.25 - 35.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August的绩效。

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？ FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August（AUGM）的最低价格为33.25。将其与当前的35.35和33.25 - 35.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。