AUGM: FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
今日AUGM汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点35.28和高点35.35进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AUGM股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票今天的定价为35.35。它在35.28 - 35.35范围内交易，昨天的收盘价为35.36，交易量达到15。AUGM的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August目前的价值为35.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.12%和USD。实时查看图表以跟踪AUGM走势。
如何购买AUGM股票？
您可以以35.35的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票。订单通常设置在35.35或35.65附近，而15和0.20%显示市场活动。立即关注AUGM的实时图表更新。
如何投资AUGM股票？
投资FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August需要考虑年度范围33.25 - 35.36和当前价格35.35。许多人在以35.35或35.65下订单之前，会比较0.11%和。实时查看AUGM价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August的最高价格是35.36。在33.25 - 35.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August的绩效。
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August（AUGM）的最低价格为33.25。将其与当前的35.35和33.25 - 35.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AUGM股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.36和6.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.36
- 开盘价
- 35.28
- 卖价
- 35.35
- 买价
- 35.65
- 最低价
- 35.28
- 最高价
- 35.35
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 0.11%
- 6个月变化
- 3.39%
- 年变化
- 6.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%