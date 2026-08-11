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AUAU: Global X Gold Miners ETF

38.99 USD 0.29 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AUAU за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.40, а максимальная — 38.99.

Следите за динамикой Global X Gold Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AUAU сегодня?

Global X Gold Miners ETF (AUAU) сегодня оценивается на уровне 38.99. Инструмент торгуется в пределах 38.40 - 38.99, вчерашнее закрытие составило 38.70, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUAU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Gold Miners ETF?

Global X Gold Miners ETF в настоящее время оценивается в 38.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.02% и USD. Отслеживайте движения AUAU на графике в реальном времени.

Как купить акции AUAU?

Вы можете купить акции Global X Gold Miners ETF (AUAU) по текущей цене 38.99. Ордера обычно размещаются около 38.99 или 39.29, тогда как 5 и 1.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUAU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AUAU?

Инвестирование в Global X Gold Miners ETF предполагает учет годового диапазона 30.32 - 49.81 и текущей цены 38.99. Многие сравнивают 21.46% и -21.38% перед размещением ордеров на 38.99 или 39.29. Изучайте ежедневные изменения цены AUAU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Gold Miners ETF?

Самая высокая цена Global X Gold Miners ETF (AUAU) за последний год составила 49.81. Акции заметно колебались в пределах 30.32 - 49.81, сравнение с 38.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Gold Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Gold Miners ETF?

Самая низкая цена Global X Gold Miners ETF (AUAU) за год составила 30.32. Сравнение с текущими 38.99 и 30.32 - 49.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUAU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AUAU?

В прошлом Global X Gold Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.70 и 10.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.40 38.99
Годовой диапазон
30.32 49.81
Предыдущее закрытие
38.70
Open
38.40
Bid
38.99
Ask
39.29
Low
38.40
High
38.99
Объем
5
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
21.46%
6-месячное изменение
-21.38%
Годовое изменение
10.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%