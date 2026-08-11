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AUAU: Global X Gold Miners ETF
Курс AUAU за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.40, а максимальная — 38.99.
Следите за динамикой Global X Gold Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AUAU сегодня?
Global X Gold Miners ETF (AUAU) сегодня оценивается на уровне 38.99. Инструмент торгуется в пределах 38.40 - 38.99, вчерашнее закрытие составило 38.70, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUAU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Gold Miners ETF?
Global X Gold Miners ETF в настоящее время оценивается в 38.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.02% и USD. Отслеживайте движения AUAU на графике в реальном времени.
Как купить акции AUAU?
Вы можете купить акции Global X Gold Miners ETF (AUAU) по текущей цене 38.99. Ордера обычно размещаются около 38.99 или 39.29, тогда как 5 и 1.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUAU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AUAU?
Инвестирование в Global X Gold Miners ETF предполагает учет годового диапазона 30.32 - 49.81 и текущей цены 38.99. Многие сравнивают 21.46% и -21.38% перед размещением ордеров на 38.99 или 39.29. Изучайте ежедневные изменения цены AUAU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Gold Miners ETF?
Самая высокая цена Global X Gold Miners ETF (AUAU) за последний год составила 49.81. Акции заметно колебались в пределах 30.32 - 49.81, сравнение с 38.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Gold Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Gold Miners ETF?
Самая низкая цена Global X Gold Miners ETF (AUAU) за год составила 30.32. Сравнение с текущими 38.99 и 30.32 - 49.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUAU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AUAU?
В прошлом Global X Gold Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.70 и 10.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.70
- Open
- 38.40
- Bid
- 38.99
- Ask
- 39.29
- Low
- 38.40
- High
- 38.99
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- 21.46%
- 6-месячное изменение
- -21.38%
- Годовое изменение
- 10.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%