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AUAU: Global X Gold Miners ETF

38.75 USD 0.24 (0.62%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AUAU汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点38.71和高点38.89进行交易。

关注Global X Gold Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AUAU股票今天的价格是多少？

Global X Gold Miners ETF股票今天的定价为38.75。它在38.71 - 38.89范围内交易，昨天的收盘价为38.99，交易量达到4。AUAU的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Gold Miners ETF股票是否支付股息？

Global X Gold Miners ETF目前的价值为38.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.34%和USD。实时查看图表以跟踪AUAU走势。

如何购买AUAU股票？

您可以以38.75的当前价格购买Global X Gold Miners ETF股票。订单通常设置在38.75或39.05附近，而4和0.10%显示市场活动。立即关注AUAU的实时图表更新。

如何投资AUAU股票？

投资Global X Gold Miners ETF需要考虑年度范围30.32 - 49.81和当前价格38.75。许多人在以38.75或39.05下订单之前，会比较20.72%和。实时查看AUAU价格图表，了解每日变化。

Global X Gold Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Gold Miners ETF的最高价格是49.81。在30.32 - 49.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Gold Miners ETF的绩效。

Global X Gold Miners ETF股票的最低价格是多少？

Global X Gold Miners ETF（AUAU）的最低价格为30.32。将其与当前的38.75和30.32 - 49.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AUAU股票是什么时候拆分的？

Global X Gold Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.99和9.34%中可见。

日范围
38.71 38.89
年范围
30.32 49.81
前一天收盘价
38.99
开盘价
38.71
卖价
38.75
买价
39.05
最低价
38.71
最高价
38.89
交易量
4
日变化
-0.62%
月变化
20.72%
6个月变化
-21.86%
年变化
9.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%