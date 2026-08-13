AUAU: Global X Gold Miners ETF
今日AUAU汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点38.71和高点38.89进行交易。
关注Global X Gold Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AUAU股票今天的价格是多少？
Global X Gold Miners ETF股票今天的定价为38.75。它在38.71 - 38.89范围内交易，昨天的收盘价为38.99，交易量达到4。AUAU的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Gold Miners ETF股票是否支付股息？
Global X Gold Miners ETF目前的价值为38.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.34%和USD。实时查看图表以跟踪AUAU走势。
如何购买AUAU股票？
您可以以38.75的当前价格购买Global X Gold Miners ETF股票。订单通常设置在38.75或39.05附近，而4和0.10%显示市场活动。立即关注AUAU的实时图表更新。
如何投资AUAU股票？
投资Global X Gold Miners ETF需要考虑年度范围30.32 - 49.81和当前价格38.75。许多人在以38.75或39.05下订单之前，会比较20.72%和。实时查看AUAU价格图表，了解每日变化。
Global X Gold Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Gold Miners ETF的最高价格是49.81。在30.32 - 49.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Gold Miners ETF的绩效。
Global X Gold Miners ETF股票的最低价格是多少？
Global X Gold Miners ETF（AUAU）的最低价格为30.32。将其与当前的38.75和30.32 - 49.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AUAU股票是什么时候拆分的？
Global X Gold Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.99和9.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.99
- 开盘价
- 38.71
- 卖价
- 38.75
- 买价
- 39.05
- 最低价
- 38.71
- 最高价
- 38.89
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- 20.72%
- 6个月变化
- -21.86%
- 年变化
- 9.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%