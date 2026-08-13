AUAU股票今天的价格是多少？ Global X Gold Miners ETF股票今天的定价为38.75。它在38.71 - 38.89范围内交易，昨天的收盘价为38.99，交易量达到4。AUAU的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Gold Miners ETF股票是否支付股息？ Global X Gold Miners ETF目前的价值为38.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.34%和USD。实时查看图表以跟踪AUAU走势。

如何购买AUAU股票？ 您可以以38.75的当前价格购买Global X Gold Miners ETF股票。订单通常设置在38.75或39.05附近，而4和0.10%显示市场活动。立即关注AUAU的实时图表更新。

如何投资AUAU股票？ 投资Global X Gold Miners ETF需要考虑年度范围30.32 - 49.81和当前价格38.75。许多人在以38.75或39.05下订单之前，会比较20.72%和。实时查看AUAU价格图表，了解每日变化。

Global X Gold Miners ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X Gold Miners ETF的最高价格是49.81。在30.32 - 49.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Gold Miners ETF的绩效。

Global X Gold Miners ETF股票的最低价格是多少？ Global X Gold Miners ETF（AUAU）的最低价格为30.32。将其与当前的38.75和30.32 - 49.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。