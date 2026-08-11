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ASMU: Direxion Daily ASML Bull 2X ETF
Курс ASMU за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.05, а максимальная — 33.21.
Следите за динамикой Direxion Daily ASML Bull 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ASMU сегодня?
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) сегодня оценивается на уровне 31.08. Инструмент торгуется в пределах 31.05 - 33.21, вчерашнее закрытие составило 31.36, а торговый объем достиг 181. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASMU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily ASML Bull 2X ETF?
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF в настоящее время оценивается в 31.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.33% и USD. Отслеживайте движения ASMU на графике в реальном времени.
Как купить акции ASMU?
Вы можете купить акции Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) по текущей цене 31.08. Ордера обычно размещаются около 31.08 или 31.38, тогда как 181 и -6.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASMU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ASMU?
Инвестирование в Direxion Daily ASML Bull 2X ETF предполагает учет годового диапазона 18.72 - 43.00 и текущей цены 31.08. Многие сравнивают 17.15% и 25.07% перед размещением ордеров на 31.08 или 31.38. Изучайте ежедневные изменения цены ASMU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily ASML Bull 2X ETF?
Самая высокая цена Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) за последний год составила 43.00. Акции заметно колебались в пределах 18.72 - 43.00, сравнение с 31.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily ASML Bull 2X ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily ASML Bull 2X ETF?
Самая низкая цена Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) за год составила 18.72. Сравнение с текущими 31.08 и 18.72 - 43.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASMU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ASMU?
В прошлом Direxion Daily ASML Bull 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.36 и 20.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.36
- Open
- 33.21
- Bid
- 31.08
- Ask
- 31.38
- Low
- 31.05
- High
- 33.21
- Объем
- 181
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- 17.15%
- 6-месячное изменение
- 25.07%
- Годовое изменение
- 20.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%