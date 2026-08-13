ASMU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票今天的定价为33.30。它在32.74 - 34.05范围内交易，昨天的收盘价为31.08，交易量达到187。ASMU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily ASML Bull 2X ETF目前的价值为33.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.92%和USD。实时查看图表以跟踪ASMU走势。

如何购买ASMU股票？ 您可以以33.30的当前价格购买Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票。订单通常设置在33.30或33.60附近，而187和1.00%显示市场活动。立即关注ASMU的实时图表更新。

如何投资ASMU股票？ 投资Direxion Daily ASML Bull 2X ETF需要考虑年度范围18.72 - 43.00和当前价格33.30。许多人在以33.30或33.60下订单之前，会比较25.52%和。实时查看ASMU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily ASML Bull 2X ETF的最高价格是43.00。在18.72 - 43.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily ASML Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily ASML Bull 2X ETF（ASMU）的最低价格为18.72。将其与当前的33.30和18.72 - 43.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。