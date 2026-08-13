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ASMU: Direxion Daily ASML Bull 2X ETF

33.30 USD 2.22 (7.14%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ASMU汇率已更改7.14%。当日，交易品种以低点32.74和高点34.05进行交易。

关注Direxion Daily ASML Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ASMU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票今天的定价为33.30。它在32.74 - 34.05范围内交易，昨天的收盘价为31.08，交易量达到187。ASMU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily ASML Bull 2X ETF目前的价值为33.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.92%和USD。实时查看图表以跟踪ASMU走势。

如何购买ASMU股票？

您可以以33.30的当前价格购买Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票。订单通常设置在33.30或33.60附近，而187和1.00%显示市场活动。立即关注ASMU的实时图表更新。

如何投资ASMU股票？

投资Direxion Daily ASML Bull 2X ETF需要考虑年度范围18.72 - 43.00和当前价格33.30。许多人在以33.30或33.60下订单之前，会比较25.52%和。实时查看ASMU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily ASML Bull 2X ETF的最高价格是43.00。在18.72 - 43.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily ASML Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily ASML Bull 2X ETF（ASMU）的最低价格为18.72。将其与当前的33.30和18.72 - 43.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ASMU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily ASML Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.08和28.92%中可见。

日范围
32.74 34.05
年范围
18.72 43.00
前一天收盘价
31.08
开盘价
32.97
卖价
33.30
买价
33.60
最低价
32.74
最高价
34.05
交易量
187
日变化
7.14%
月变化
25.52%
6个月变化
34.00%
年变化
28.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%