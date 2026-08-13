ASMU: Direxion Daily ASML Bull 2X ETF
今日ASMU汇率已更改7.14%。当日，交易品种以低点32.74和高点34.05进行交易。
关注Direxion Daily ASML Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ASMU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票今天的定价为33.30。它在32.74 - 34.05范围内交易，昨天的收盘价为31.08，交易量达到187。ASMU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF目前的价值为33.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.92%和USD。实时查看图表以跟踪ASMU走势。
如何购买ASMU股票？
您可以以33.30的当前价格购买Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票。订单通常设置在33.30或33.60附近，而187和1.00%显示市场活动。立即关注ASMU的实时图表更新。
如何投资ASMU股票？
投资Direxion Daily ASML Bull 2X ETF需要考虑年度范围18.72 - 43.00和当前价格33.30。许多人在以33.30或33.60下订单之前，会比较25.52%和。实时查看ASMU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily ASML Bull 2X ETF的最高价格是43.00。在18.72 - 43.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily ASML Bull 2X ETF的绩效。
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF（ASMU）的最低价格为18.72。将其与当前的33.30和18.72 - 43.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ASMU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.08和28.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.08
- 开盘价
- 32.97
- 卖价
- 33.30
- 买价
- 33.60
- 最低价
- 32.74
- 最高价
- 34.05
- 交易量
- 187
- 日变化
- 7.14%
- 月变化
- 25.52%
- 6个月变化
- 34.00%
- 年变化
- 28.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%