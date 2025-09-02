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ASG: Liberty All-Star Growth Fund Inc
Курс ASG за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.35, а максимальная — 5.39.
Следите за динамикой Liberty All-Star Growth Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ASG сегодня?
Liberty All-Star Growth Fund Inc (ASG) сегодня оценивается на уровне 5.39. Инструмент торгуется в пределах 5.35 - 5.39, вчерашнее закрытие составило 5.35, а торговый объем достиг 291. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Liberty All-Star Growth Fund Inc?
Liberty All-Star Growth Fund Inc в настоящее время оценивается в 5.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.64% и USD. Отслеживайте движения ASG на графике в реальном времени.
Как купить акции ASG?
Вы можете купить акции Liberty All-Star Growth Fund Inc (ASG) по текущей цене 5.39. Ордера обычно размещаются около 5.39 или 5.69, тогда как 291 и 0.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ASG?
Инвестирование в Liberty All-Star Growth Fund Inc предполагает учет годового диапазона 4.55 - 5.68 и текущей цены 5.39. Многие сравнивают 3.06% и 6.31% перед размещением ордеров на 5.39 или 5.69. Изучайте ежедневные изменения цены ASG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Liberty All-Star Growth Fund Inc?
Самая высокая цена Liberty All-Star Growth Fund Inc (ASG) за последний год составила 5.68. Акции заметно колебались в пределах 4.55 - 5.68, сравнение с 5.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Liberty All-Star Growth Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Liberty All-Star Growth Fund Inc?
Самая низкая цена Liberty All-Star Growth Fund Inc (ASG) за год составила 4.55. Сравнение с текущими 5.39 и 4.55 - 5.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ASG?
В прошлом Liberty All-Star Growth Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.35 и -1.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.35
- Open
- 5.35
- Bid
- 5.39
- Ask
- 5.69
- Low
- 5.35
- High
- 5.39
- Объем
- 291
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- 3.06%
- 6-месячное изменение
- 6.31%
- Годовое изменение
- -1.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%