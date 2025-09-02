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ASG: Liberty All-Star Growth Fund Inc

5.39 USD 0.04 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ASG за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.35, а максимальная — 5.39.

Следите за динамикой Liberty All-Star Growth Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ASG сегодня?

Liberty All-Star Growth Fund Inc (ASG) сегодня оценивается на уровне 5.39. Инструмент торгуется в пределах 5.35 - 5.39, вчерашнее закрытие составило 5.35, а торговый объем достиг 291. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Liberty All-Star Growth Fund Inc?

Liberty All-Star Growth Fund Inc в настоящее время оценивается в 5.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.64% и USD. Отслеживайте движения ASG на графике в реальном времени.

Как купить акции ASG?

Вы можете купить акции Liberty All-Star Growth Fund Inc (ASG) по текущей цене 5.39. Ордера обычно размещаются около 5.39 или 5.69, тогда как 291 и 0.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ASG?

Инвестирование в Liberty All-Star Growth Fund Inc предполагает учет годового диапазона 4.55 - 5.68 и текущей цены 5.39. Многие сравнивают 3.06% и 6.31% перед размещением ордеров на 5.39 или 5.69. Изучайте ежедневные изменения цены ASG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Liberty All-Star Growth Fund Inc?

Самая высокая цена Liberty All-Star Growth Fund Inc (ASG) за последний год составила 5.68. Акции заметно колебались в пределах 4.55 - 5.68, сравнение с 5.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Liberty All-Star Growth Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Liberty All-Star Growth Fund Inc?

Самая низкая цена Liberty All-Star Growth Fund Inc (ASG) за год составила 4.55. Сравнение с текущими 5.39 и 4.55 - 5.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ASG?

В прошлом Liberty All-Star Growth Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.35 и -1.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.35 5.39
Годовой диапазон
4.55 5.68
Предыдущее закрытие
5.35
Open
5.35
Bid
5.39
Ask
5.69
Low
5.35
High
5.39
Объем
291
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
3.06%
6-месячное изменение
6.31%
Годовое изменение
-1.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%