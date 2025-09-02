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ASG: Liberty All-Star Growth Fund Inc

5.42 USD 0.03 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ASG汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点5.35和高点5.42进行交易。

关注Liberty All-Star Growth Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • W1
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ASG新闻

常见问题解答

ASG股票今天的价格是多少？

Liberty All-Star Growth Fund Inc股票今天的定价为5.42。它在5.35 - 5.42范围内交易，昨天的收盘价为5.39，交易量达到339。ASG的实时价格图表显示了这些更新。

Liberty All-Star Growth Fund Inc股票是否支付股息？

Liberty All-Star Growth Fund Inc目前的价值为5.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.09%和USD。实时查看图表以跟踪ASG走势。

如何购买ASG股票？

您可以以5.42的当前价格购买Liberty All-Star Growth Fund Inc股票。订单通常设置在5.42或5.72附近，而339和1.31%显示市场活动。立即关注ASG的实时图表更新。

如何投资ASG股票？

投资Liberty All-Star Growth Fund Inc需要考虑年度范围4.55 - 5.68和当前价格5.42。许多人在以5.42或5.72下订单之前，会比较3.63%和。实时查看ASG价格图表，了解每日变化。

Liberty All-Star Growth Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Liberty All-Star Growth Fund Inc的最高价格是5.68。在4.55 - 5.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Liberty All-Star Growth Fund Inc的绩效。

Liberty All-Star Growth Fund Inc股票的最低价格是多少？

Liberty All-Star Growth Fund Inc（ASG）的最低价格为4.55。将其与当前的5.42和4.55 - 5.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ASG股票是什么时候拆分的？

Liberty All-Star Growth Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.39和-1.09%中可见。

日范围
5.35 5.42
年范围
4.55 5.68
前一天收盘价
5.39
开盘价
5.35
卖价
5.42
买价
5.72
最低价
5.35
最高价
5.42
交易量
339
日变化
0.56%
月变化
3.63%
6个月变化
6.90%
年变化
-1.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%