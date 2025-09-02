ASG: Liberty All-Star Growth Fund Inc
今日ASG汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点5.35和高点5.42进行交易。
关注Liberty All-Star Growth Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ASG股票今天的价格是多少？
Liberty All-Star Growth Fund Inc股票今天的定价为5.42。它在5.35 - 5.42范围内交易，昨天的收盘价为5.39，交易量达到339。ASG的实时价格图表显示了这些更新。
Liberty All-Star Growth Fund Inc股票是否支付股息？
Liberty All-Star Growth Fund Inc目前的价值为5.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.09%和USD。实时查看图表以跟踪ASG走势。
如何购买ASG股票？
您可以以5.42的当前价格购买Liberty All-Star Growth Fund Inc股票。订单通常设置在5.42或5.72附近，而339和1.31%显示市场活动。立即关注ASG的实时图表更新。
如何投资ASG股票？
投资Liberty All-Star Growth Fund Inc需要考虑年度范围4.55 - 5.68和当前价格5.42。许多人在以5.42或5.72下订单之前，会比较3.63%和。实时查看ASG价格图表，了解每日变化。
Liberty All-Star Growth Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Liberty All-Star Growth Fund Inc的最高价格是5.68。在4.55 - 5.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Liberty All-Star Growth Fund Inc的绩效。
Liberty All-Star Growth Fund Inc股票的最低价格是多少？
Liberty All-Star Growth Fund Inc（ASG）的最低价格为4.55。将其与当前的5.42和4.55 - 5.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ASG股票是什么时候拆分的？
Liberty All-Star Growth Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.39和-1.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.39
- 开盘价
- 5.35
- 卖价
- 5.42
- 买价
- 5.72
- 最低价
- 5.35
- 最高价
- 5.42
- 交易量
- 339
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- 3.63%
- 6个月变化
- 6.90%
- 年变化
- -1.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%