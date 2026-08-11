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ASCI: Abrdn International Small Cap Active ETF
Курс ASCI за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.02, а максимальная — 37.05.
Следите за динамикой Abrdn International Small Cap Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ASCI сегодня?
Abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) сегодня оценивается на уровне 37.05. Инструмент торгуется в пределах 37.02 - 37.05, вчерашнее закрытие составило 37.14, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASCI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abrdn International Small Cap Active ETF?
Abrdn International Small Cap Active ETF в настоящее время оценивается в 37.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.01% и USD. Отслеживайте движения ASCI на графике в реальном времени.
Как купить акции ASCI?
Вы можете купить акции Abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) по текущей цене 37.05. Ордера обычно размещаются около 37.05 или 37.35, тогда как 5 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASCI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ASCI?
Инвестирование в Abrdn International Small Cap Active ETF предполагает учет годового диапазона 32.26 - 38.19 и текущей цены 37.05. Многие сравнивают 2.86% и 4.22% перед размещением ордеров на 37.05 или 37.35. Изучайте ежедневные изменения цены ASCI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Abrdn International Small Cap Active ETF?
Самая высокая цена Abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) за последний год составила 38.19. Акции заметно колебались в пределах 32.26 - 38.19, сравнение с 37.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abrdn International Small Cap Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Abrdn International Small Cap Active ETF?
Самая низкая цена Abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) за год составила 32.26. Сравнение с текущими 37.05 и 32.26 - 38.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASCI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ASCI?
В прошлом Abrdn International Small Cap Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.14 и 6.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.14
- Open
- 37.03
- Bid
- 37.05
- Ask
- 37.35
- Low
- 37.02
- High
- 37.05
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 2.86%
- 6-месячное изменение
- 4.22%
- Годовое изменение
- 6.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%