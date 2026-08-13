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ASCI: Abrdn International Small Cap Active ETF

37.04 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ASCI汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点37.00和高点37.23进行交易。

关注Abrdn International Small Cap Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ASCI股票今天的价格是多少？

Abrdn International Small Cap Active ETF股票今天的定价为37.04。它在37.00 - 37.23范围内交易，昨天的收盘价为37.05，交易量达到5。ASCI的实时价格图表显示了这些更新。

Abrdn International Small Cap Active ETF股票是否支付股息？

Abrdn International Small Cap Active ETF目前的价值为37.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.98%和USD。实时查看图表以跟踪ASCI走势。

如何购买ASCI股票？

您可以以37.04的当前价格购买Abrdn International Small Cap Active ETF股票。订单通常设置在37.04或37.34附近，而5和-0.51%显示市场活动。立即关注ASCI的实时图表更新。

如何投资ASCI股票？

投资Abrdn International Small Cap Active ETF需要考虑年度范围32.26 - 38.19和当前价格37.04。许多人在以37.04或37.34下订单之前，会比较2.83%和。实时查看ASCI价格图表，了解每日变化。

Abrdn International Small Cap Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Abrdn International Small Cap Active ETF的最高价格是38.19。在32.26 - 38.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abrdn International Small Cap Active ETF的绩效。

Abrdn International Small Cap Active ETF股票的最低价格是多少？

Abrdn International Small Cap Active ETF（ASCI）的最低价格为32.26。将其与当前的37.04和32.26 - 38.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ASCI股票是什么时候拆分的？

Abrdn International Small Cap Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.05和5.98%中可见。

日范围
37.00 37.23
年范围
32.26 38.19
前一天收盘价
37.05
开盘价
37.23
卖价
37.04
买价
37.34
最低价
37.00
最高价
37.23
交易量
5
日变化
-0.03%
月变化
2.83%
6个月变化
4.19%
年变化
5.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%