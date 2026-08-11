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ARWG: Archer Growth ETF
Курс ARWG за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.54, а максимальная — 26.63.
Следите за динамикой Archer Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ARWG сегодня?
Archer Growth ETF (ARWG) сегодня оценивается на уровне 26.54. Инструмент торгуется в пределах 26.54 - 26.63, вчерашнее закрытие составило 26.66, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARWG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Archer Growth ETF?
Archer Growth ETF в настоящее время оценивается в 26.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.54% и USD. Отслеживайте движения ARWG на графике в реальном времени.
Как купить акции ARWG?
Вы можете купить акции Archer Growth ETF (ARWG) по текущей цене 26.54. Ордера обычно размещаются около 26.54 или 26.84, тогда как 4 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARWG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ARWG?
Инвестирование в Archer Growth ETF предполагает учет годового диапазона 22.10 - 26.93 и текущей цены 26.54. Многие сравнивают 0.91% и 6.37% перед размещением ордеров на 26.54 или 26.84. Изучайте ежедневные изменения цены ARWG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Archer Growth ETF?
Самая высокая цена Archer Growth ETF (ARWG) за последний год составила 26.93. Акции заметно колебались в пределах 22.10 - 26.93, сравнение с 26.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Archer Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Archer Growth ETF?
Самая низкая цена Archer Growth ETF (ARWG) за год составила 22.10. Сравнение с текущими 26.54 и 22.10 - 26.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARWG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ARWG?
В прошлом Archer Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.66 и 7.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.66
- Open
- 26.60
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Low
- 26.54
- High
- 26.63
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 0.91%
- 6-месячное изменение
- 6.37%
- Годовое изменение
- 7.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%