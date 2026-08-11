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ARWG: Archer Growth ETF

26.54 USD 0.12 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ARWG за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.54, а максимальная — 26.63.

Следите за динамикой Archer Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ARWG сегодня?

Archer Growth ETF (ARWG) сегодня оценивается на уровне 26.54. Инструмент торгуется в пределах 26.54 - 26.63, вчерашнее закрытие составило 26.66, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARWG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Archer Growth ETF?

Archer Growth ETF в настоящее время оценивается в 26.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.54% и USD. Отслеживайте движения ARWG на графике в реальном времени.

Как купить акции ARWG?

Вы можете купить акции Archer Growth ETF (ARWG) по текущей цене 26.54. Ордера обычно размещаются около 26.54 или 26.84, тогда как 4 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARWG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ARWG?

Инвестирование в Archer Growth ETF предполагает учет годового диапазона 22.10 - 26.93 и текущей цены 26.54. Многие сравнивают 0.91% и 6.37% перед размещением ордеров на 26.54 или 26.84. Изучайте ежедневные изменения цены ARWG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Archer Growth ETF?

Самая высокая цена Archer Growth ETF (ARWG) за последний год составила 26.93. Акции заметно колебались в пределах 22.10 - 26.93, сравнение с 26.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Archer Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Archer Growth ETF?

Самая низкая цена Archer Growth ETF (ARWG) за год составила 22.10. Сравнение с текущими 26.54 и 22.10 - 26.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARWG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ARWG?

В прошлом Archer Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.66 и 7.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.54 26.63
Годовой диапазон
22.10 26.93
Предыдущее закрытие
26.66
Open
26.60
Bid
26.54
Ask
26.84
Low
26.54
High
26.63
Объем
4
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
0.91%
6-месячное изменение
6.37%
Годовое изменение
7.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%