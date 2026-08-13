报价部分
货币 / ARWG
回到股票

ARWG: Archer Growth ETF

26.77 USD 0.23 (0.87%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ARWG汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点26.60和高点26.80进行交易。

关注Archer Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ARWG股票今天的价格是多少？

Archer Growth ETF股票今天的定价为26.77。它在26.60 - 26.80范围内交易，昨天的收盘价为26.54，交易量达到5。ARWG的实时价格图表显示了这些更新。

Archer Growth ETF股票是否支付股息？

Archer Growth ETF目前的价值为26.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.47%和USD。实时查看图表以跟踪ARWG走势。

如何购买ARWG股票？

您可以以26.77的当前价格购买Archer Growth ETF股票。订单通常设置在26.77或27.07附近，而5和0.64%显示市场活动。立即关注ARWG的实时图表更新。

如何投资ARWG股票？

投资Archer Growth ETF需要考虑年度范围22.10 - 26.93和当前价格26.77。许多人在以26.77或27.07下订单之前，会比较1.79%和。实时查看ARWG价格图表，了解每日变化。

Archer Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Archer Growth ETF的最高价格是26.93。在22.10 - 26.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Archer Growth ETF的绩效。

Archer Growth ETF股票的最低价格是多少？

Archer Growth ETF（ARWG）的最低价格为22.10。将其与当前的26.77和22.10 - 26.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ARWG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ARWG股票是什么时候拆分的？

Archer Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.54和8.47%中可见。

日范围
26.60 26.80
年范围
22.10 26.93
前一天收盘价
26.54
开盘价
26.60
卖价
26.77
买价
27.07
最低价
26.60
最高价
26.80
交易量
5
日变化
0.87%
月变化
1.79%
6个月变化
7.29%
年变化
8.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%