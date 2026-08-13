ARWG: Archer Growth ETF
今日ARWG汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点26.60和高点26.80进行交易。
关注Archer Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ARWG股票今天的价格是多少？
Archer Growth ETF股票今天的定价为26.77。它在26.60 - 26.80范围内交易，昨天的收盘价为26.54，交易量达到5。ARWG的实时价格图表显示了这些更新。
Archer Growth ETF股票是否支付股息？
Archer Growth ETF目前的价值为26.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.47%和USD。实时查看图表以跟踪ARWG走势。
如何购买ARWG股票？
您可以以26.77的当前价格购买Archer Growth ETF股票。订单通常设置在26.77或27.07附近，而5和0.64%显示市场活动。立即关注ARWG的实时图表更新。
如何投资ARWG股票？
投资Archer Growth ETF需要考虑年度范围22.10 - 26.93和当前价格26.77。许多人在以26.77或27.07下订单之前，会比较1.79%和。实时查看ARWG价格图表，了解每日变化。
Archer Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Archer Growth ETF的最高价格是26.93。在22.10 - 26.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Archer Growth ETF的绩效。
Archer Growth ETF股票的最低价格是多少？
Archer Growth ETF（ARWG）的最低价格为22.10。将其与当前的26.77和22.10 - 26.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ARWG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ARWG股票是什么时候拆分的？
Archer Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.54和8.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.54
- 开盘价
- 26.60
- 卖价
- 26.77
- 买价
- 27.07
- 最低价
- 26.60
- 最高价
- 26.80
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.87%
- 月变化
- 1.79%
- 6个月变化
- 7.29%
- 年变化
- 8.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%