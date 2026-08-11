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ARTY: iShares Future AI & Tech ETF

72.11 USD 0.68 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ARTY за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.11, а максимальная — 73.47.

Следите за динамикой iShares Future AI & Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ARTY сегодня?

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) сегодня оценивается на уровне 72.11. Инструмент торгуется в пределах 72.11 - 73.47, вчерашнее закрытие составило 72.79, а торговый объем достиг 423. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Future AI & Tech ETF?

iShares Future AI & Tech ETF в настоящее время оценивается в 72.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 73.76% и USD. Отслеживайте движения ARTY на графике в реальном времени.

Как купить акции ARTY?

Вы можете купить акции iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) по текущей цене 72.11. Ордера обычно размещаются около 72.11 или 72.41, тогда как 423 и -1.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ARTY?

Инвестирование в iShares Future AI & Tech ETF предполагает учет годового диапазона 41.34 - 81.85 и текущей цены 72.11. Многие сравнивают 8.71% и 45.91% перед размещением ордеров на 72.11 или 72.41. Изучайте ежедневные изменения цены ARTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Future AI & Tech ETF?

Самая высокая цена iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) за последний год составила 81.85. Акции заметно колебались в пределах 41.34 - 81.85, сравнение с 72.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Future AI & Tech ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Future AI & Tech ETF?

Самая низкая цена iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) за год составила 41.34. Сравнение с текущими 72.11 и 41.34 - 81.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ARTY?

В прошлом iShares Future AI & Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.79 и 73.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.11 73.47
Годовой диапазон
41.34 81.85
Предыдущее закрытие
72.79
Open
72.90
Bid
72.11
Ask
72.41
Low
72.11
High
73.47
Объем
423
Дневное изменение
-0.93%
Месячное изменение
8.71%
6-месячное изменение
45.91%
Годовое изменение
73.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%