Курс ARTY за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.11, а максимальная — 73.47.

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