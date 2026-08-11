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ARTY: iShares Future AI & Tech ETF
Курс ARTY за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.11, а максимальная — 73.47.
Следите за динамикой iShares Future AI & Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ARTY сегодня?
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) сегодня оценивается на уровне 72.11. Инструмент торгуется в пределах 72.11 - 73.47, вчерашнее закрытие составило 72.79, а торговый объем достиг 423. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Future AI & Tech ETF?
iShares Future AI & Tech ETF в настоящее время оценивается в 72.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 73.76% и USD. Отслеживайте движения ARTY на графике в реальном времени.
Как купить акции ARTY?
Вы можете купить акции iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) по текущей цене 72.11. Ордера обычно размещаются около 72.11 или 72.41, тогда как 423 и -1.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ARTY?
Инвестирование в iShares Future AI & Tech ETF предполагает учет годового диапазона 41.34 - 81.85 и текущей цены 72.11. Многие сравнивают 8.71% и 45.91% перед размещением ордеров на 72.11 или 72.41. Изучайте ежедневные изменения цены ARTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Future AI & Tech ETF?
Самая высокая цена iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) за последний год составила 81.85. Акции заметно колебались в пределах 41.34 - 81.85, сравнение с 72.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Future AI & Tech ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Future AI & Tech ETF?
Самая низкая цена iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) за год составила 41.34. Сравнение с текущими 72.11 и 41.34 - 81.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ARTY?
В прошлом iShares Future AI & Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.79 и 73.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 72.79
- Open
- 72.90
- Bid
- 72.11
- Ask
- 72.41
- Low
- 72.11
- High
- 73.47
- Объем
- 423
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- 8.71%
- 6-месячное изменение
- 45.91%
- Годовое изменение
- 73.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%