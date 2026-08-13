ARTY: iShares Future AI & Tech ETF
今日ARTY汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点72.46和高点73.41进行交易。
关注iShares Future AI & Tech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ARTY股票今天的价格是多少？
iShares Future AI & Tech ETF股票今天的定价为73.11。它在72.46 - 73.41范围内交易，昨天的收盘价为72.11，交易量达到498。ARTY的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Future AI & Tech ETF股票是否支付股息？
iShares Future AI & Tech ETF目前的价值为73.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注76.17%和USD。实时查看图表以跟踪ARTY走势。
如何购买ARTY股票？
您可以以73.11的当前价格购买iShares Future AI & Tech ETF股票。订单通常设置在73.11或73.41附近，而498和-0.41%显示市场活动。立即关注ARTY的实时图表更新。
如何投资ARTY股票？
投资iShares Future AI & Tech ETF需要考虑年度范围41.34 - 81.85和当前价格73.11。许多人在以73.11或73.41下订单之前，会比较10.22%和。实时查看ARTY价格图表，了解每日变化。
iShares Future AI & Tech ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Future AI & Tech ETF的最高价格是81.85。在41.34 - 81.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Future AI & Tech ETF的绩效。
iShares Future AI & Tech ETF股票的最低价格是多少？
iShares Future AI & Tech ETF（ARTY）的最低价格为41.34。将其与当前的73.11和41.34 - 81.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ARTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ARTY股票是什么时候拆分的？
iShares Future AI & Tech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.11和76.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 72.11
- 开盘价
- 73.41
- 卖价
- 73.11
- 买价
- 73.41
- 最低价
- 72.46
- 最高价
- 73.41
- 交易量
- 498
- 日变化
- 1.39%
- 月变化
- 10.22%
- 6个月变化
- 47.94%
- 年变化
- 76.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%