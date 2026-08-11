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ARMW: Roundhill ARM WeeklyPay ETF

46.15 USD 3.46 (6.97%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ARMW за сегодня изменился на -6.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.86, а максимальная — 48.47.

Следите за динамикой Roundhill ARM WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ARMW сегодня?

Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) сегодня оценивается на уровне 46.15. Инструмент торгуется в пределах 45.86 - 48.47, вчерашнее закрытие составило 49.61, а торговый объем достиг 94. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARMW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ARM WeeklyPay ETF?

Roundhill ARM WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 46.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.48% и USD. Отслеживайте движения ARMW на графике в реальном времени.

Как купить акции ARMW?

Вы можете купить акции Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) по текущей цене 46.15. Ордера обычно размещаются около 46.15 или 46.45, тогда как 94 и -3.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARMW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ARMW?

Инвестирование в Roundhill ARM WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 23.23 - 102.76 и текущей цены 46.15. Многие сравнивают 22.87% и 64.23% перед размещением ордеров на 46.15 или 46.45. Изучайте ежедневные изменения цены ARMW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ARM WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) за последний год составила 102.76. Акции заметно колебались в пределах 23.23 - 102.76, сравнение с 49.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ARM WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ARM WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) за год составила 23.23. Сравнение с текущими 46.15 и 23.23 - 102.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARMW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ARMW?

В прошлом Roundhill ARM WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.61 и -10.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.86 48.47
Годовой диапазон
23.23 102.76
Предыдущее закрытие
49.61
Open
47.59
Bid
46.15
Ask
46.45
Low
45.86
High
48.47
Объем
94
Дневное изменение
-6.97%
Месячное изменение
22.87%
6-месячное изменение
64.23%
Годовое изменение
-10.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%