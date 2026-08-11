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ARMW: Roundhill ARM WeeklyPay ETF
Курс ARMW за сегодня изменился на -6.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.86, а максимальная — 48.47.
Следите за динамикой Roundhill ARM WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ARMW сегодня?
Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) сегодня оценивается на уровне 46.15. Инструмент торгуется в пределах 45.86 - 48.47, вчерашнее закрытие составило 49.61, а торговый объем достиг 94. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARMW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ARM WeeklyPay ETF?
Roundhill ARM WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 46.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.48% и USD. Отслеживайте движения ARMW на графике в реальном времени.
Как купить акции ARMW?
Вы можете купить акции Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) по текущей цене 46.15. Ордера обычно размещаются около 46.15 или 46.45, тогда как 94 и -3.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARMW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ARMW?
Инвестирование в Roundhill ARM WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 23.23 - 102.76 и текущей цены 46.15. Многие сравнивают 22.87% и 64.23% перед размещением ордеров на 46.15 или 46.45. Изучайте ежедневные изменения цены ARMW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ARM WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) за последний год составила 102.76. Акции заметно колебались в пределах 23.23 - 102.76, сравнение с 49.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ARM WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ARM WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) за год составила 23.23. Сравнение с текущими 46.15 и 23.23 - 102.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARMW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ARMW?
В прошлом Roundhill ARM WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.61 и -10.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.61
- Open
- 47.59
- Bid
- 46.15
- Ask
- 46.45
- Low
- 45.86
- High
- 48.47
- Объем
- 94
- Дневное изменение
- -6.97%
- Месячное изменение
- 22.87%
- 6-месячное изменение
- 64.23%
- Годовое изменение
- -10.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%