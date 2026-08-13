ARMW: Roundhill ARM WeeklyPay ETF
今日ARMW汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点45.41和高点47.10进行交易。
关注Roundhill ARM WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ARMW股票今天的价格是多少？
Roundhill ARM WeeklyPay ETF股票今天的定价为46.31。它在45.41 - 47.10范围内交易，昨天的收盘价为46.15，交易量达到110。ARMW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill ARM WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill ARM WeeklyPay ETF目前的价值为46.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.16%和USD。实时查看图表以跟踪ARMW走势。
如何购买ARMW股票？
您可以以46.31的当前价格购买Roundhill ARM WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在46.31或46.61附近，而110和-0.19%显示市场活动。立即关注ARMW的实时图表更新。
如何投资ARMW股票？
投资Roundhill ARM WeeklyPay ETF需要考虑年度范围23.23 - 102.76和当前价格46.31。许多人在以46.31或46.61下订单之前，会比较23.30%和。实时查看ARMW价格图表，了解每日变化。
Roundhill ARM WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill ARM WeeklyPay ETF的最高价格是102.76。在23.23 - 102.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ARM WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill ARM WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill ARM WeeklyPay ETF（ARMW）的最低价格为23.23。将其与当前的46.31和23.23 - 102.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ARMW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ARMW股票是什么时候拆分的？
Roundhill ARM WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.15和-10.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.15
- 开盘价
- 46.40
- 卖价
- 46.31
- 买价
- 46.61
- 最低价
- 45.41
- 最高价
- 47.10
- 交易量
- 110
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- 23.30%
- 6个月变化
- 64.80%
- 年变化
- -10.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%