报价部分
货币 / ARMW
回到股票

ARMW: Roundhill ARM WeeklyPay ETF

46.31 USD 0.16 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ARMW汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点45.41和高点47.10进行交易。

关注Roundhill ARM WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ARMW股票今天的价格是多少？

Roundhill ARM WeeklyPay ETF股票今天的定价为46.31。它在45.41 - 47.10范围内交易，昨天的收盘价为46.15，交易量达到110。ARMW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill ARM WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill ARM WeeklyPay ETF目前的价值为46.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.16%和USD。实时查看图表以跟踪ARMW走势。

如何购买ARMW股票？

您可以以46.31的当前价格购买Roundhill ARM WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在46.31或46.61附近，而110和-0.19%显示市场活动。立即关注ARMW的实时图表更新。

如何投资ARMW股票？

投资Roundhill ARM WeeklyPay ETF需要考虑年度范围23.23 - 102.76和当前价格46.31。许多人在以46.31或46.61下订单之前，会比较23.30%和。实时查看ARMW价格图表，了解每日变化。

Roundhill ARM WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill ARM WeeklyPay ETF的最高价格是102.76。在23.23 - 102.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ARM WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill ARM WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill ARM WeeklyPay ETF（ARMW）的最低价格为23.23。将其与当前的46.31和23.23 - 102.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ARMW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ARMW股票是什么时候拆分的？

Roundhill ARM WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.15和-10.16%中可见。

日范围
45.41 47.10
年范围
23.23 102.76
前一天收盘价
46.15
开盘价
46.40
卖价
46.31
买价
46.61
最低价
45.41
最高价
47.10
交易量
110
日变化
0.35%
月变化
23.30%
6个月变化
64.80%
年变化
-10.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%