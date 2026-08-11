- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARKT: ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf
Курс ARKT за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.15, а максимальная — 18.15.
Следите за динамикой ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ARKT сегодня?
ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf (ARKT) сегодня оценивается на уровне 18.15. Инструмент торгуется в пределах 18.15 - 18.15, вчерашнее закрытие составило 18.06, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARKT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf?
ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf в настоящее время оценивается в 18.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.59% и USD. Отслеживайте движения ARKT на графике в реальном времени.
Как купить акции ARKT?
Вы можете купить акции ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf (ARKT) по текущей цене 18.15. Ордера обычно размещаются около 18.15 или 18.45, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARKT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ARKT?
Инвестирование в ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf предполагает учет годового диапазона 17.13 - 21.43 и текущей цены 18.15. Многие сравнивают -6.78% и -2.42% перед размещением ордеров на 18.15 или 18.45. Изучайте ежедневные изменения цены ARKT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf?
Самая высокая цена ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf (ARKT) за последний год составила 21.43. Акции заметно колебались в пределах 17.13 - 21.43, сравнение с 18.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf?
Самая низкая цена ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf (ARKT) за год составила 17.13. Сравнение с текущими 18.15 и 17.13 - 21.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARKT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ARKT?
В прошлом ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.06 и -11.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.06
- Open
- 18.15
- Bid
- 18.15
- Ask
- 18.45
- Low
- 18.15
- High
- 18.15
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- -6.78%
- 6-месячное изменение
- -2.42%
- Годовое изменение
- -11.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%