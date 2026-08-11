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ARKT: ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf

18.15 USD 0.09 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ARKT за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.15, а максимальная — 18.15.

Следите за динамикой ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ARKT сегодня?

ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf (ARKT) сегодня оценивается на уровне 18.15. Инструмент торгуется в пределах 18.15 - 18.15, вчерашнее закрытие составило 18.06, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARKT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf?

ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf в настоящее время оценивается в 18.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.59% и USD. Отслеживайте движения ARKT на графике в реальном времени.

Как купить акции ARKT?

Вы можете купить акции ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf (ARKT) по текущей цене 18.15. Ордера обычно размещаются около 18.15 или 18.45, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARKT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ARKT?

Инвестирование в ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf предполагает учет годового диапазона 17.13 - 21.43 и текущей цены 18.15. Многие сравнивают -6.78% и -2.42% перед размещением ордеров на 18.15 или 18.45. Изучайте ежедневные изменения цены ARKT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf?

Самая высокая цена ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf (ARKT) за последний год составила 21.43. Акции заметно колебались в пределах 17.13 - 21.43, сравнение с 18.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf?

Самая низкая цена ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf (ARKT) за год составила 17.13. Сравнение с текущими 18.15 и 17.13 - 21.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARKT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ARKT?

В прошлом ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.06 и -11.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.15 18.15
Годовой диапазон
17.13 21.43
Предыдущее закрытие
18.06
Open
18.15
Bid
18.15
Ask
18.45
Low
18.15
High
18.15
Объем
1
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
-6.78%
6-месячное изменение
-2.42%
Годовое изменение
-11.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%